Kroatië pakt brons na heel onderhoudende wedstrijd: hopelijk morgen meer van dit

Geen eerste medaille voor een Afrikaans land. Kroatië haalde het in de troostfinale van Marokko dankzij doelpunten van Gvardiol en Orsic. De wedstrijd zelf was bijzonder te genieten, al was er ook heel wat frustratie omwille van het optreden van de Qatarese scheidsrechter.

Als de finale van morgen even leuk en entertainend wordt als de troostfinale gaan we allang blij zijn. De wedstrijd begon furieus, met bijna dé own goal van het toernooi van Marokkaans doelman Bono, die zich bij een pass volledig mistrapte en in eigen doel dreigde te scoren. Maar even later was het wel prijs. Perisic kopte een vrije trap terug richting penaltypunt en daar kwam WK-revelatie Gvardiol aangedoken, die ook scoorde.

Lang kon Kroatië daar niet van genieten, want bij de volgende vrije trap was het ook van dat. Ziyech vond Dari centraal en ook die kopte de bal tegen de netten. Een leuke partij die goed over en weer ging, met ook enkele technische hoogstandjes. Mooi om zien. Net voor rust zorgde Orsic voor het orgelpunt van de eerste helft. El Khanouss, revelatie van Genk, verloor de bal net voor de zestien en de bal belandde voor de voeten van de rechterflankaanvaller. Die schilderde het leer enig mooi tegen de paal en binnen...

Scheidsrechter bedroevend

2-1 voor de rust en dat kon niet onverdiend genoemd worden. De tweede helft was even onderhoudend, weliswaar zonder doelpunten, maar wel met veel kansjes. De Qatarese scheidsrechter eiste echter de hoofdrol op. De man vond het niet nodig om ook maar één gele kaart te trekken voor de talrijke overtredingen de eerste 80 minuten. Het werd zelfs lachwekkend toen hij er twee trok waarbij absoluut niks aan de hand was.

Maar ook: Kroatië had altijd een penalty moeten krijgen. Gvardiol werd overduidelijk aangetikt in de zestien. Een schoolvoorbeeld voor de VAR om in te grijpen, maar ook die waren hun bril thuis vergeten. Ongelooflijk dat een match om de derde plaats zo'n wedstrijdleiding krijgt...

De Marokkanen zetten nog alles op alles, maar de beste kans was voor Kovacic. Na een geweldige dribbel legde hij de bal naast. Ook En-Neysiri kreeg nog een kopkans, maar de verlengingen kon Kroatië wel afwenden. Na een tweede plaats werd het nu dus een derde voor de Kroaten. Waarschijnlijk was het ook het afscheid van Luka Modric. Bij Marokko mochten Ilias Chair en Anass Zaroury hun debuut maken.