Sjeik weigert hand te geven aan vrouwelijke ref: "FIFA veegt daar zijn gat aan" en "WK heeft niets veranderd in Qatar"

Wie had gehoopt dat het WK in Qatar dezer dagen vrij zou blijven van kritiek en problemen? Die komt bedrogen uit.

Er was dit WK al heel wat te doen over de arbeiders en ook over rechten voor vrouwen en mensen van de LGBTQ+-gemeenschap.

En ook na de troostfinale kregen we opnieuw een wrang gevoel, toen vierde ref Neuza Back uit Brazilië bij de ceremonie voor de bronzen medaille geen hand kreeg van een hooggeplaatste sjeik.

"Een maand WK heeft niets veranderd aan de situatie in Qatar. En dat zal ook niet snel gebeuren", meent Franky Van der Elst in Villa Sporza. "Dit is het beste WK ooit", herhaalde hij vervolgens smalend de woorden van Infantino.

Daarin bijgetreden door Denis van Wijk: "De FIFA maakt 1,8 miljard euro winst aan dit WK. Dan vegen ze hier hun gat aan."