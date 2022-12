Frank Raes duidelijk na troostfinale: "Het was weer ondermaats, hij kon niet volgen"

Abdulrahman Al-Jassim was de man die de troostfinale mocht fluiten. Een Qatari in eigen land. En dat deed zowel vooraf als achteraf wenkbrauwen fronsen.

Een zoveelste cadeautje van de wereldvoetbalbond FIFA richting organiserend land Qatar was het, dat aanstellen van Abdulrahman Al-Jassim voor de troostfinale.

Er waren genoeg fases - in beide richtingen overigens - waar een land zich mocht bekocht voelen. "Het was weer ondermaats, die arbiter kon niet volgen", was Frank Raes duidelijk in MidMid Mondial.

Frustratie

"Die man was absoluut niet gewoon om dat niveau te fluiten had ik de indruk. Er waren toch andere opties? Frustratie stapelt zich zo op."

Ook Ward Kerremans was duidelijk: "Amallah wint een gewoon kopduel en Ziyech kan op weg naar doel en hij fluit plots een fout. Je bent machteloos tegen amateurisme."