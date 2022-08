Lierse Kempenzonen komt mee aan kop in 1B na overwinning op Beerschot

Beerschot sloot de derde speeldag in 1B af in eigen huis tegen Lierse Kempenzonen. Als de Kielse ratten wonnen kwamen ze alleen op kop in 1B.

Beerschot ontving vanavond Lierse Kempenzonen op het Kiel om de derde speeldag in 1B af te sluiten. Beerschot stond met 4 op 6 mee aan de leiding voor deze speeldag en kon bij een overwinning over Lommel springen en zo alleen op kop komen. Na 27 minuten kon de 20-jaar jonge Thibo Baeten de Kielse ratten ook op voorsprong schieten en zo begon de avond goed voor de thuisploeg. Een tiental minuutjes later kon Leonardo Rocha, die transfervrij overkwam van Eupen, zijn vierde van het seizoen maken in de Challenger Pro League en zo stonden de bordjes weer op gelijke hoogte voor de rust.

Op het uur kon Dante Rigo Beerschot opnieuw op voorsprong brengen, maar wie anders dan Leonardo Rocha wiste die voorsprong slechts twee minuten later weer uit. De 25-jarige Portugese spits scoorde zo al z'n vijfde doelpunt in amper drie wedstrijden voor Lierse Kempenzonen, een betere start had hij zich niet kunnen wensen. Zeker als je weet dat hij in 22 wedstrijden voor Eupen nooit wist te scoren. In de 65ste minuut legde andere nieuwkomer van Lierse Kempenzonen, Serge Tabekou, de 2-3 eindscore vast. Door deze overwinning komt Lierse Kempenzonen samen met Lommel aan de kop van het klassement in 1B.