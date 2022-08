Beerschot-coach Wieland ziet rare dingen in België: "Gaan we nu weer excuses krijgen van het Referee Department?"

Bij Beerschot waren ze absoluut niet blij met de arbitrage. Voorafgaand op de beslissende 2-3 claimden ze immers een fout, maar de aanval mocht doorgaan en uiteindelijk scoorden de Pallieters ook.

Eerder dit seizoen had Beerschot al gelijk gekregen van het Referee Department toen ze een strafschop hadden moeten krijgen tegen SL16. "Ik weet niet goed wat ik met die excuses moet doen. Vandaag viel de 2-3 overigens na een fout op Rigo. De speler van Lierse speelde eerst de man, dan de bal. Gaan we maandag dan opnieuw excuses krijgen van het Referee Department?", vraagt Wieland zich af in GvA.

Maar ook het reglement vindt hij raar. Jan Van den Bergh was immers geschorst tegen Lierse. "Ik vind het overigens vreemd dat een speler de week nadat hij een rode kaart heeft gekregen wel mag spelen en pas nadien geschorst is. We misten daardoor toch wat lengte op stilstaande fases. Ik ken geen enkel ander land waar zoiets kan."