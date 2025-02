Sensatie in de Challenger Pro League: Jong Genk en SK Beveren zorgen voor spektakelstuk met zes doelpunten

Jong Genk heeft zondagavond met 3-3 gelijkgespeeld tegen SK Beveren. De Genkse jonkies kwamen na een achterstand nog 3-1 voor, maar gaven de zege nog helemaal uit handen. Lennart Mertens scoorde een hattrick voor de bezoekers.

Jong Genk mocht zondagavond SK Beveren ontvangen in het Leunenstadion. Een wedstrijd van groot belang voor beide clubs. De beloften van Genk gingen op zoek naar hun eerste overwinning sinds begin oktober.

Jong Genk begon erg goed aan de wedstrijd en was meteen gevaarlijk. Maar efficiëntie is nu eenmaal het belangrijkste. SK Beveren kwam een keer aan het doel na tien minuten en het was prijs.

Youndje ging tegen de grond nadat Mertens hem zeer licht duwde met de schouder. De spits kreeg het leer voor de voeten terwijl hij alleen stond en twijfelde niet. Genk was wel beter gedurende heel de eerste helft.

Beveren leek hert moeilijk te hebben en moest uiteindelijk ook de gelijkmaker slikken. Nuozzi haalde uit van binnen het strafschopgebied en trof raak. Toen ging het plots snel. Twee minuten later werd een fantastische actie van Robin Mirisola beloond. De spits schudde twee verdedigers van zich af en werkte nadien heerlijk af. Werk aan de winkel voor de bezoekers tijdens de rust.

Maar veel beter liep het niet na de rust voor Beveren. Kort voor het uur werd een voorzet van Youndje met een tikje verlengd door Lazar. De bal botste gewoon de goal binnen. Deze gaat geen schoonheidsprijs winnen, maar dat is het laatste van hun zorgen.

Niet veel later leed de thuisploeg achteraan kinderlijk balverlies waarna Mertens oog in oog kwam met de Genkse doelman. Hij werkte zijn tweede van de avond knap binnen. Zo werd het plots nog heel spannend.

Beveren bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker en die kwam er ook, zo'n vijf minuten voor het einde. Mertens kopte zijn derde van de avond binnen en liet het bezoekersvak weer helemaalm ontploffen.

De score bleef tot aan het einde van de partij 3-3. Jong Genk telt nu 13 punten, en blijft alleen laatst, al is ieder punt meer dan welkom bij de beloften van Genk. Beveren laat de kans liggen om in de top 6 te springen en blijft 7e met 26 punten.