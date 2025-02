SK Beveren-coach Marink Reedijk zag goede dingen na spektakelstuk tegen Jong Genk, maar ook iets opvallend: "Daar sta ik wel verbaasd van"

SK Beveren zorgde voor spektakel op bezoek bij Jong Genk. Een 3-1 achterstand werd nog omgebogen in een 3-3 gelijkspel.

"Voor mij zijn dit twee verloren punten", zo startte SK Beveren-coach Marink Reedijk na afloop. Het was een bizarre wedstrijd. Zijn troepen kwamen snel op voorsprong na een doelpunt van Lennart Mertens, maar nadien liep het even mis.

Jong Genk scoorde voor rust nog twee keer, en leek in de tweede helft de wedstrijd dood te maken door een derde goal. Alleen was dat buiten een fenomenale Lennart Mertens gerekend. Hij scoorde nog twee keer voor een hattrick waarna de wedstrijd op een 3-3 gelijkspel eindigde.

"Als je kijkt naar het wedstrijdverloop is een punt wel oké. We creëerden veel kansen, wat we getraind hebben kwam er goed uit. Alleen hadden we een periode in de eerste helft waarin we helemaal uit elkaar vielen. We wonnen geen duels meer, verloren alle tweede ballen. Toen scoorde Genk ook twee doelpunten, waarop wij te makkelijk verdedigden", gaat Reedijk verder.

Een mindere periode in de eerste helft, maar vooral het mindere defensieve werk vond hij opvallend. "Daar sta ik wel verbaasd van, want dat deden we de afgelopen tijd veel beter. Langs de andere kant zijn we in de tweede helft beter uit de kleedkamer gekomen. Toen wonnen we wel weer duels en tweede ballen."

Mertens deed de netten zelfs vier keer trillen, maar zijn tweede doelpunt in de eerste helft werd afgekeurd voor buitenspel. "Na die afgekeurde goal van ons zijn we niet meer gaan voetballen. We stopten met de dingen te doen waar we goed in zijn. Het heeft te maken met een bepaalde mindset. Ook al was het maar 30 minuten, we moeten constant presteren."

"We moeten hiervan leren. We willen zo hoog mogelijk eindigen, dus we moeten ervoor zorgen dat dit soort momenten uit de wedstrijd gaan. Wat we nu goed doen is doelpunten scoren en kansen creëren, maar dan moeten we ook nog steeds die stabiliteit achteraan hebben. Dat hadden we in die 30 minuten niet. Ik ben blij met onze gemaakte goals, maar het werkpunt is de balans vinden", besluit Reedijk, die dus ook zeker goede zaken heeft meegenomen uit de partij.