LIVE: Van Duiven knalt Lommel op voorsprong in de Limburgse derby!

Vrijdag staat er weer een Limburgse derby op het programma in de Challenger Pro League. Jong Genk neemt het dan thuis op tegen Lommel SK.

Een Limburgse derby in Geel. Vrijdagavond trekt Lommel naar het Leunenstadion om het daar op te nemen tegen Jong Genk. Het is overigens de eerste Limburgse derby in de Challenger Pro League dit seizoen.

De eerste van zes, aangezien met Patro Eisden erbij drie Limburgse clubs in 1B spelen. Jong Genk kan dit weekend weer rekenen op Mike Penders, de doelman van 20 miljoen euro en Thomas Claes.

"We hebben nog geen nadruk op het derby-gegeven gelegd", vertelde coach Thomas Buffel bij Het Belang van Limburg. "Dat komt vrijdag wel tijdens onze meeting over het gameplan. Maar onze jongens zijn sowieso al gemotiveerd om te presteren."

Wel moet de thuisploeg maar liefst vier jongens missen. Kenan Haroun, Luka Lukanic, Nolan Martens en Cédric Nuozzi zullen er niet bij zijn.

Bij Lommel is Igor Vetokele vier tot zes weken out, weet HBvL. De club speelde zijn laatste drie wedstrijd allemaal 1-1 gelijk, waardoor het naar de achtste plaats zakte.