Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse ontving zondagavond hekkensluiter Olympic Charleroi op het Lisp. Het werd 0-0 in een magere wedstrijd.

Na de driepunter thuis tegen RWDM en het gelijkspel tegen Jong Gent ging Lierse op zoek naar een overwinning tegen Olympic Charleroi, de laatste in de stand. Om voeling met de top zes te houden, was dat noodzakelijk.

Povere eerste helft

Lierse begon sterk aan de wedstrijd en nam die in handen. Olympic Charleroi is duidelijk de laatste in de stand. De Waalse club speelde weinig klaar. Ook bij Lierse was het wachten op goede kansen.

Lierse op zoek naar winst

Op het halfuur kwam Lierse voor het eerst met een benoemenswaardige kans. De trap van Daguin verdween via een verdediger in hoekschop. Op het uur kunnen Demuyncke en opnieuw Daguin niet scoren door goed verdedigen bij Charleroi.

Lierse voerde de druk op en kwam steeds vaker tot kansen. De mannen van Jamath Shoffer maakten aanspraak op een doelpunt, maar dat kwam er uiteindelijk niet. De wedstrijd eindigde zo in een brilscore: 0-0.

Eerste punt voor Olympic Charleroi

Zuur puntenverlies voor Lierse, dat zo teleurgesteld achterblijft. Bij Olympic Charleroi zullen ze blij zijn met een gelijkspel. Charleroi kwam niet tot kansen en maakte nooit aanspraak op meer. De nul is voor Olympic Charleroi na zeven wedstrijden eindelijk van het bord.