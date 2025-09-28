Lierse SK Lierse SK
Datum: 28/09/2025 19:15
Competitie: 2e klasse
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Stadion Oosterzonen
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter
Foto: © photonews

Lierse ontving zondagavond hekkensluiter Olympic Charleroi op het Lisp. Het werd 0-0 in een magere wedstrijd.

Na de driepunter thuis tegen RWDM en het gelijkspel tegen Jong Gent ging Lierse op zoek naar een overwinning tegen Olympic Charleroi, de laatste in de stand. Om voeling met de top zes te houden, was dat noodzakelijk.

Povere eerste helft

Lierse begon sterk aan de wedstrijd en nam die in handen. Olympic Charleroi is duidelijk de laatste in de stand. De Waalse club speelde weinig klaar. Ook bij Lierse was het wachten op goede kansen.

Lierse op zoek naar winst

Op het halfuur kwam Lierse voor het eerst met een benoemenswaardige kans. De trap van Daguin verdween via een verdediger in hoekschop. Op het uur kunnen Demuyncke en opnieuw Daguin niet scoren door goed verdedigen bij Charleroi.

Lierse voerde de druk op en kwam steeds vaker tot kansen. De mannen van Jamath Shoffer maakten aanspraak op een doelpunt, maar dat kwam er uiteindelijk niet. De wedstrijd eindigde zo in een brilscore: 0-0.

Eerste punt voor Olympic Charleroi

Zuur puntenverlies voor Lierse, dat zo teleurgesteld achterblijft. Bij Olympic Charleroi zullen ze blij zijn met een gelijkspel. Charleroi kwam niet tot kansen en maakte nooit aanspraak op meer. De nul is voor Olympic Charleroi na zeven wedstrijden eindelijk van het bord.

Opstellingen

Lierse SK Lierse SK
  Speler G Beoordeel
61 Vroman Kiany 90' -
14 De Buyser Wout 90' -
2 Perdichizzi Pietro 90' -
4 Vanderhallen Sam 45' -
21 De Kerf Bo 90' -
11 El Touile Samih 85' -
36 Asare Dirk   90' -
8 Daguin Victor 90' -
66 Mertens Jenthe 90' -
9 Adinany Bryan   90' -
  Bank G Beoordeel
3 Mayoka-Tika Noam -  
6 Matuta Emmanuel -  
7 Hidraoui Yassin -  
12 De Smet Jarno -  
17 Demuynck Dylan 45' -
48 Gboua Yann 23' -
77 Masaki Hugo   5'  
94 Lenaerts Mauro -  

Olympic Charleroi Olympic Charleroi
  Speler G Beoordeel
1 Vitasek David 90' -
5 Thea Antonio   90' -
28 Spago Elias 90' -
4 Jahic Hasan   90' -
17 Cachbach Mathieu 90' -
2 Šarkić Oliver   85' -
38 Diallo Thierno   58' -
11 Florica Luca 72' -
8 Lake Toshio 72' -
81 Dailly Niklo 85' -
  Bank G Beoordeel
6 Kis Kevin -  
7 Cisse Mohamed 32' -
9 Eyongo Raphael 5'  
13 M. Medfai Mohamed 18' -
18 Berberi Rayan 5'  
88 Kari Soudeysse -  
Herbeleef Lierse SK - Olympic Charleroi

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
