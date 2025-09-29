Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Geen euforie in de Lierse-kleedkamer na de remise tegen hekkensluiter Olympic Charleroi. Aanvoerder Pietro Perdichizzi besefte dat zijn team meer dan een punt had moeten pakken.

In de situatie van Lierse moeten ze in dit soort wedstrijden eigenlijk de drie punten pakken. Perdichizzi keerde na een spierblessure terug in de basis, maar de rentree verliep zonder de verhoopte thuiszege. “Ach, we wilden allemaal heel erg graag. Je kan ons geen gebrek aan inzet verwijten, maar het had wel wat meer mogen zijn", aldus de aanvoerder in Het Nieuwsblad.

Voor de pauze kwamen de Pallieters nauwelijks tot doelkansen. “Na rust vielen er wel veel meer mogelijkheden. Maar het goaltje wou niet vallen. Je hebt nu eenmaal van die wedstrijden", vervolgde Perdichizzi. Hij wees ook op het zware verdedigende blok van Charleroi: “We speelden tegen een dubbele gordel. Dat is nooit makkelijk.”



Gemiste kans

Toch sluit Lierse de intensieve week af met vijf op negen. “Neen, dat klopt. Dit is echt wel een gemiste kans. Maar een derde match op rij zonder nederlaag en een derde clean sheet: dat moeten we meenemen", stelde Perdichizzi.

Het blijft echter een probleem dat Lierse voor de zesde keer in acht wedstrijden niet tot scoren kwam. “We scoren moeilijk. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat is een feit waar we met het ganse team aan moeten werken en ik ben overtuigd dat we een oplossing zullen vinden", klonk het hoopvol.

De focus ligt alvast op de volgende uitdaging. “Vanavond lijkt alles negatief, maar dat is niet het geval. We moeten ons nu vooral naar Patro Eisden richten. Geloof me, we kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken", besluit Perdichizzi.