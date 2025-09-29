Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen euforie in de Lierse-kleedkamer na de remise tegen hekkensluiter Olympic Charleroi. Aanvoerder Pietro Perdichizzi besefte dat zijn team meer dan een punt had moeten pakken.

In de situatie van Lierse moeten ze in dit soort wedstrijden eigenlijk de drie punten pakken. Perdichizzi keerde na een spierblessure terug in de basis, maar de rentree verliep zonder de verhoopte thuiszege. “Ach, we wilden allemaal heel erg graag. Je kan ons geen gebrek aan inzet verwijten, maar het had wel wat meer mogen zijn", aldus de aanvoerder in Het Nieuwsblad.

Voor de pauze kwamen de Pallieters nauwelijks tot doelkansen. “Na rust vielen er wel veel meer mogelijkheden. Maar het goaltje wou niet vallen. Je hebt nu eenmaal van die wedstrijden", vervolgde Perdichizzi. Hij wees ook op het zware verdedigende blok van Charleroi: “We speelden tegen een dubbele gordel. Dat is nooit makkelijk.”

Lees ook... Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Gemiste kans

Toch sluit Lierse de intensieve week af met vijf op negen. “Neen, dat klopt. Dit is echt wel een gemiste kans. Maar een derde match op rij zonder nederlaag en een derde clean sheet: dat moeten we meenemen", stelde Perdichizzi.

Het blijft echter een probleem dat Lierse voor de zesde keer in acht wedstrijden niet tot scoren kwam. “We scoren moeilijk. Daar kunnen we niet omheen. Maar dat is een feit waar we met het ganse team aan moeten werken en ik ben overtuigd dat we een oplossing zullen vinden", klonk het hoopvol.

De focus ligt alvast op de volgende uitdaging. “Vanavond lijkt alles negatief, maar dat is niet het geval. We moeten ons nu vooral naar Patro Eisden richten. Geloof me, we kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken", besluit Perdichizzi.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi
Lierse SK

Meer nieuws

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

15:00
1
Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
1
Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

14:20
Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

14:01
1
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

13:30
19
RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

13:00
1
Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

12:40
12
Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

12:20
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
1
Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

11:30
Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

11:40
Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

11:20
Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

10:15
5
Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

11:00
4
De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

10:30
4
Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

10:00
9
KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

09:30
6
Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

09:15
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

09:00
2
Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

08:40
Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

08:20
22
Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

08:00
2
Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

07:40
4
Kevin De Bruyne nu al serieus in de clinch met coach Antonio Conte: "Ik hoop dat het daarom was"

Kevin De Bruyne nu al serieus in de clinch met coach Antonio Conte: "Ik hoop dat het daarom was"

07:20
4
Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer Reactie

Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer

06:45
Kobe Cools houdt dubbel gevoel over na gelijkspel: "hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel"

Kobe Cools houdt dubbel gevoel over na gelijkspel: "hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel"

07:00
🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

06:30
2
Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

06:00
1
Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

23:30
5
🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

23:00
Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

22:20
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
17
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik" jawaddedadde jawaddedadde over Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal JaKu JaKu over Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant" Magic Mauves Magic Mauves over Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen -URKO -URKO over Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby 1872 1872 over Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK Boktor Boktor over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend JaKu JaKu over KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks" FCB vo altijd FCB vo altijd over RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved