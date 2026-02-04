Datum: 04/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG!

Charleroi en Union SG gaan op zoek naar een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Bij ons kan u die wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut volgen. Wie zal het halen? Volg het hier LIVE en op de voet!

Tijd   79' 1" 
81
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
77
 Slechte controle van Fuseini. Daar zat zoveel meer in!
76
 Vervangen Promise David
Ingevallen Raul Florucz
75
 Camara trapt El Hadj aan. Geen strafschop!
74
 Vervangen Anan Khalaili
Ingevallen Fedde Leysen
73
 Promise David kan niet verder; Khalaili wordt aangetrapt en nu ook Chambaere in de problemen. Wat is dat hier allemaal?
71
 De tijd begint te dringen voor beide ploegen. Misschien zal het in Brussel moeten ...
68
 Het gaat een beetje op en neer. Niemand die écht aanspraak maakt op de openingsgoal.
67
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Lewin Blum
65
 Gevaarlijke voorzet van Schoofs, Keita zit er goed tussen!
62
 Dan maar wat wissels aan beide kanten. Komt er nog iets?
62
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Mohammed Fuseini
61
 Vervangen Anouar Ait El Hadj
Ingevallen Rob Schoofs
60
 Uur ver. Wie gaat de ban hier breken?
58
 De opwarming van een aantal spelers is voorbij. Wat levert dat op?
55
 Khalaili met de voorzet, niemand kan erbij.
52
 Nzita met een goede kans, maar net naast.
50
 Vrije trap voor Charleroi, maar niemand kan erbij!
47
 Promise David met een knal op doel, over!
46
 De bal rolt opnieuw in Charleroi!


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Ook de blessuretijd levert niets op voor Charleroi en Union SG.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44
 Krijgen we nog iets voor de koffie? Voorlopig is het even wachten, al proberen ze bij Union SG met El Hadj en co wel door te drukken.
41
 Union SG drukt door, maar dat levert weinig op
38
 We kabbelen richting rust. Van de Perre vindt de paal na balverlies van Charleroi, maar het was ook buitenspel.
37
  Gele kaart voor Ross Sykes
35
 Aan de overkant meteen een kans, maar El Hadj schuift voorlangs.
33
 Een schotje van Pflücke wijkt af. En zo moet Chambaere redden! Corner Charleroi!
31
 Halfuur ver. Een vrije trap van Charleroi gaat alles en iedereen voorbij.
29
 Echt genieten is het nog niet in Henegouwen. We wachten op grote kansen.
26
 Schot van Promise David. Delavallee moet even lossen, maar lost dan toch nog op.
23
 Scherpen kan dan toch niet verder. Een domper voor Union SG.
23
 Vervangen Kjell Scherpen
Ingevallen Vic Chambaere
20
 Het veld in Charleroi ziet er toch niet te bijster goed uit bovendien. Het is hakkelen op het middenveld.
17
 Vrije trap voor Union SG. Niemand kan er echt veel mee doen.
14
 Bijna een kwartiertje ver. Nog geen al te grote kansen.
11
 Scherpen heeft even verzorging nodig, maar hij kan verder.
9
 Guilherme met een trapje, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk.
7
 Opnieuw dreiging van Union SG, maar de thuisdoelman kan rustig oprapen.
4
 Khalaili met het eerste schotje op doel van heel ver, maar geblokt en zo weg kans.
1
 De bal rolt in het Zwarte Land!
1
 Charleroi - Union SG: 0-0

Vooraf
Charleroi en Union SG gaan op zoek naar een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België.
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.39 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/22 (9.1%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.38 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 81' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 67' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 9'  
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 23' 6.51 -
Meer statistieken
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 23' 6.79 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 74' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 62' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 61' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
David Promise 76' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 67' 7.07 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/22 (45.5%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 28' 6.43 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 29' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Florucz Raul 14' 6.47 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 16' 6.55 -
Meer statistieken
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

03/02

Sporting Charleroi blijft in de running voor de top zes, gesteund door recente resultaten. Philippe Albert zegt wat er nog allemaal kan spelen de komende matchen.

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

03/02 1

'Never change a winning team', en Sporting Charleroi is de voorbije weken niet te stoppen. De focus ligt dan ook op continuïteit op Mambourg.

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30

In de Beker van België staan de vier clubs die zich willen plaatsen voor de finale deze week tegenover elkaar. De grootste verrassing bij de laatste vier is misschien wel C...

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40

Union SG kon met opgeheven hoofd de Champions League verlaten. In 2026 is het doel duidelijk: een nieuwe titel en/of een nieuwe Croky Cup pakken om zo te bestendigen aan de...

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00

Hans Cornelis heeft zich dinsdag tijdens een persconferentie uitgesproken voorafgaand aan de heenwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tussen Charleroi en Un...

