LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG!

81

Patrick Pflücke

Jakob Napoleon Romsaas





77

Slechte controle van Fuseini. Daar zat zoveel meer in!



76

Promise David

Raul Florucz





75

Camara trapt El Hadj aan. Geen strafschop!



74

Anan Khalaili

Fedde Leysen





73

Promise David kan niet verder; Khalaili wordt aangetrapt en nu ook Chambaere in de problemen. Wat is dat hier allemaal?



71

De tijd begint te dringen voor beide ploegen. Misschien zal het in Brussel moeten ...



68

Het gaat een beetje op en neer. Niemand die écht aanspraak maakt op de openingsgoal.



67

Antoine Bernier

Lewin Blum





65

Gevaarlijke voorzet van Schoofs, Keita zit er goed tussen!



62

Dan maar wat wissels aan beide kanten. Komt er nog iets?



62

Guilherme Smith

Mohammed Fuseini





61

Anouar Ait El Hadj

Rob Schoofs





60

Uur ver. Wie gaat de ban hier breken?



58

De opwarming van een aantal spelers is voorbij. Wat levert dat op?



55

Khalaili met de voorzet, niemand kan erbij.



52

Nzita met een goede kans, maar net naast.



50

Vrije trap voor Charleroi, maar niemand kan erbij!



47

Promise David met een knal op doel, over!



46

De bal rolt opnieuw in Charleroi!



45+2

Ook de blessuretijd levert niets op voor Charleroi en Union SG.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



44

Krijgen we nog iets voor de koffie? Voorlopig is het even wachten, al proberen ze bij Union SG met El Hadj en co wel door te drukken.



41

Union SG drukt door, maar dat levert weinig op



38

We kabbelen richting rust. Van de Perre vindt de paal na balverlies van Charleroi, maar het was ook buitenspel.



37

Gele kaart voor Ross Sykes





35

Aan de overkant meteen een kans, maar El Hadj schuift voorlangs.



33

Een schotje van Pflücke wijkt af. En zo moet Chambaere redden! Corner Charleroi!



31

Halfuur ver. Een vrije trap van Charleroi gaat alles en iedereen voorbij.



29

Echt genieten is het nog niet in Henegouwen. We wachten op grote kansen.



26

Schot van Promise David. Delavallee moet even lossen, maar lost dan toch nog op.



23

Scherpen kan dan toch niet verder. Een domper voor Union SG.



23

Kjell Scherpen

Vic Chambaere





20

Het veld in Charleroi ziet er toch niet te bijster goed uit bovendien. Het is hakkelen op het middenveld.



17

Vrije trap voor Union SG. Niemand kan er echt veel mee doen.



14

Bijna een kwartiertje ver. Nog geen al te grote kansen.



11

Scherpen heeft even verzorging nodig, maar hij kan verder.



9

Guilherme met een trapje, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk.



7

Opnieuw dreiging van Union SG, maar de thuisdoelman kan rustig oprapen.



4

Khalaili met het eerste schotje op doel van heel ver, maar geblokt en zo weg kans.



1

De bal rolt in het Zwarte Land!



1

Charleroi - Union SG: 0-0



