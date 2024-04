Na de comebacks: kans voor STVV om te naderen op concurrent, maar dan moet het in Leuven doen wat Gent niet kon

Op naar de volgende comeback? Dat zullen ze misschien wel denken bij STVV. In Leuven hopen ze dan weer om na de scalp van de Buffalo's ook die van de Kanaries te pakken.

Niet dat het nog echt ergens toe leidt, maar het is wel positief voor OHL dat het in deze play-offs al getoond heeft dat het kan stunten tegen een topploeg. Dat Mathieu Maertens voor het eerst in maanden echt weer absoluut topfit is, jaagt het niveau aan Leuvense zijde de hoogte in. Vorige week bekroond met twee prachtige doelpunten.

OHL kan het zich alvast permitteren om vrank en vrij aan te vallen en dat kan het spektakel alleen maar goed doen. Al helemaal in een duel met STVV, dat qua spektakelwaarde al ferm zijn duit in het zaakje heeft gedaan. Met uiteraard die twee recente fameuze comebacks (van 2-0 naar 2-3 in Mechelen, van 1-3 naar 3-3 tegen Standard).

Blijft wel een feit dat de Kanaries tegen de Rouches punten lieten liggen. Om te blijven meedoen voor winst in de Europe Play-offs, is een overwinning dit weekend aangewezen. Kan die binnengehaald worden, dan vallen er wel zaakjes te doen. De twee concurrenten, KAA Gent en KV Mechelen, spelen immers tegen mekaar.

Een zege betekent voor de Truienaars dus sowieso dat ze kunnen inlopen op minstens één concurrent. Misschien zelfs wel op allebei als ze gelijkspelen. Moeilijk te zeggen welke uitkomst het beste zou zijn voor STVV. Eerst moet het maar eens de eigen opdracht tot een goed einde zien te brengen aan Den Dreef.

Uitkijken ook weer naar de opstelling van Fink, die nog steeds belangstelling van topclubs geniet en zijn Truiens elftal al eens door mekaar durft schudden. Het duel in Leuven komt nog te vroeg voor Van Helden. Yamamoto en Fujita ontbreken door interlandverplichtingen, Ito is niet honderd procent fit.

Volg OH Leuven - STVV vanaf 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!