Seraing heeft genoeg aan gelijkspel tegen RWDM en voetbalt ook volgend jaar in de Jupiler Pro League

Seraing zal volgend jaar nog in 1A te zien zijn. De Luikse club haalde het in de confrontatie tegen 1B-club RWDM. Na een overwinning op het veld van de Brusselse club bolstond een 0-0 gelijkspel in het eigen Stade Du Pairay.

Voor de aftrap werd Igor De Camargo in de bloemetjes gezet. De Braziliaan die volgende maand 39 wordt houdt het na meer dan 20 jaar profvoetbal in België voor bekeken. De bloemen had hij dus al voor de wedstrijd, maar met RWDM promotie naar 1A afdwingen zou het afscheid helemaal maken.

© photonews

Al begon de thuisploeg het beste aan de partij met een schot van Poaty dat voorlangs ging. Kylian Hazard zette er een plaatsbal van buiten de zestien tegenover, ook naast. Dat er veel af hing van deze wedstrijd was te merken aan de intensiteit op het veld en de gezangen van de thuis- en uitsupporters naast het veld.

© photonews

Seraing, dat met een voorgift van één doelpunt aan de wedstrijd begon, was de betere ploeg in de eerste helft maar RWDM loerde op de counter. De thuisploeg wilde die couters er koste wat het kost eruit houden, wat resulteerde in een gele kaart voor wingbacks Oparé en Poaty na 45 minuten.

In een tweede helft die net als de eerste alle kanten op kon, hield Defourny zijn ploeg goed recht op een plaatsbal van Mikautadze. Aan de overkant miste Igor De Camargo een dot van een kans door oog in oog met Dietsch zich te verslikken in de bal. Enkele minuten later zat de carrière van De Camargo erop en kwam Obbi Oulare hem aflossen.

© photonews

De spanning steeg in Seraing met de 0-0 score die op het bord bleef staan. RWDM-trainer Vincent Euvrard bracht nog wat aanvallend geweld op het veld voor het slotwartier maar verder dan een schot van Vorogovskiy in de handen van Dietsch kwamen ze niet. Het pompen van lange ballen in de box leverde niets op.

Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begonnen was en dwingt Seraing voor het tweede jaar op rij een ticket af voor de Jupiler Pro League via barrageduels. RWDM krijgt volgend seizoen een herkansing via 1B