Referee Department: "Er hadden twee rode kaarten moeten vallen in Seraing-RWDM"

Scheidsrechter Lardot had twee rode kaarten moeten uitdelen in het duel tussen Seraing en RWDM. Twee keer werd het geel en het Referee Department vindt dan ook dat de VAR-interventies niet juist waren.

RWDM-speler Nangis had rood moeten krijgen voor natrappen bij Mikautadze en Opare had diezelfde kleur moeten krijgen voor een drieste tackle op Kylian Hazard. "Rood was in beide gevallen de correcte sanctie", aldus Frank De Bleeckere.