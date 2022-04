🎥 Heethoofden van RWDM bestormen het veld van Seraing en gaan confrontatie aan met thuissupporters na mislopen promotie

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Omgaan met verlies is een kunst, maar wat de supporters van RWDM na affluiten tegen Seraing lieten zien was dat allerminst.

Met een 0-0 gelijkspel verzekerde Seraing zich van het behoud in de Jupiler Pro League en werd RWDM veroordeeld tot een nieuw seizoen in 1B. Ondanks de omroep van de stadionspeaker om het veld niet te betreden, deden een honderdtal Seraing-supporters dat toch. Het begon als een feestje op het veld rond de spelers van Seraing en de stewards lieten begaan.

Maar de sfeer sloeg heel snel om toen ook supporters van RWDM de poort openbraken en het veld bestormden in zwart-rood-witte mutsen. De poppen gingen aan het dansen en er ontstonden op meerdere plaatsen op het veld vechtpartijen tussen de thuis- en uitsupporters. De politie keek eerst afzijdig toe vanop de zijlijn en greep na enkele minuten uitrukkend in. Allesbehalve reclame voor het Belgische voetbal.

Reactie Defourny

RWDM-doelman Defourny reageerde meteen na de wedstrijd voor de camera van Eleven Sports: "Dit is niet goed voor het voetbal. Tijdens corona hebben we zonder volk moeten spelen. Om dit nu te zien is bijzonder triest", klinkt het.

"We hebben goede supporters maar nu zijn er een paar gefrsutreerd. Het is jammer dat die paar het verpesten voor de rest."

