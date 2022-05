Seraing-kapitein Nadrani in zevende hemel: "Beloning voor ons harde werk"

Seraing heeft zich in eigen huis verzekerd van een verlengd verblijf in 1A. Tegen RWDM speelden ze in het Stade du Pairay 0-0 nadat ze in Molenbeek gingen winnen.

RFC Seraing krijgt volgend jaar een herkansing in de Jupiler Pro League om het beter te doen dan dit jaar: "Het was een spannende wedstrijd tegen een goede ploeg uit Molenbeek dat met haar eigen bedoelingen naar hier afzakte. Het doet deugd om hier nu te staan en is een beloning voor ons harde werk. We waren sterk en streden tot het einde", glundert Seraing-kapitein Yahya Nadrani.

Na twee duels werd er maar één keer gescoord waardoor het nagelbijtend spannend bleef voor de supporters van beide ploegen. "In vergelijking met het begin van het seizoen, is het fantastisch om twee keer de nul te kunnen houden. Het was voor ons geen eenvoudig seizoen want spelen om te overleven is niet makkelijk", legt de centrale verdediger uit.

"Bewijzen dat we niveau 1A aan kunnen"

Nog minstens één jaar in 1A en wat dan? Want het contract van Nadrani loopt medio 2023 af bij Les Métallos. "We zullen moeten bevestigen wat we in 1B lieten zien twee seizoenen geleden en bewijzen dat we het niveau van 1A aan kunnen. Mijn toekomst? Nog geen idee, momenteel zijn er nog te veel emoties. Ik heb een makelaar die dat beheert en we zullen wel zien wat de toekomst brengt", besluit hij.