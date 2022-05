Stef Wijnants zag miserie op Seraing aankomen: "Mocht dit bij grotere ploegen gebeurd zijn..."

Zaterdag ontaardde de partij tussen Seraing en RWDM na affluiten in een stevige vechtpartij.

Stef Wijnants was op Seraing en voelde even voor affluiten al dat het uit de hand zou lopen. “De supporters van Seraing waren zich aan het klaarmaken om het veld te bestormen en er viel nog geen politie te bespeuren”, zegt Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Volgens Wijnants kan je de schuld ook niet enkel bij RWDM leggen. “Er ging enorme provocatie van een vijftiental Seraing-supporters aan vooraf. Al bij al viel het nog mee. Mocht dit met grotere ploegen gebeurd zijn, had dit echt een veldslag kunnen worden. Dat de ordediensten niet sneller ingrepen, vond ik onbegrijpelijk.”

Of Seraing thuishoort in de Jupiler Pro League is maar zeer de vraag. “Puur sportief gezien zullen de ploegen die meestal onderaan bengelen in 1A blijer zijn met Seraing dan met RWDM. Ik verwacht niet dat Seraing zich zwaar zal versterken. Terwijl RWDM er bij promotie wel wat extra geld had ingepompt. Als er volgend seizoen effectief drie dalers zijn, zal het voor Seraing een uitdaging blijven om zich te handhaven.”