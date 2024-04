Charleroi buigt achterstand in tweede helft helemaal om en laat rode lantaarn Kortrijk zonder punten achter

Op de tweede speeldag van de Relegation Play-offs kreeg Kortrijk Charleroi op bezoek. KVK-coach Alexandersson koos voor El Idrissy om de geblesseerde Alebiosu te vervangen. Charleroi startte met dezelfde elf als tegen RWDM.

De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. Beide ploegen waren onmachtig en konden geen uitgespeelde kansen creëren. Pas na 40 minuten was er een eerste kans voor Charleroi via Heymans maar Pirard stond pal.

Op slag van rust kan Kortrijk met de tweede kans van de wedstrijd dan toch op voorsprong komen. Kadri trapte een scherpe corner naar de eerste paal die door Mampassi verlengd werd. Aan de tweede paal kon Isaak Davies goed inlopen en de bal in doel verwerken.

In de tweede helft werd duidelijk dat het om een wedstrijd in de Relegation Play-offs ging. Beide ploegen spelen slordig en kunnen maar weinig kansen bij elkaar spelen. Na negen minuten spelen kan Charleroi wel op gelijke hoogte komen via Bernier.

Na de gelijkmaker ging Charleroi ook op zoek naar de 1-2. In de 93ste minuut vinden ze die ook. Dari kan op een corner de bal binnenwerken en er zo in het absolute slot nog voor zorgen dat de mannen van De Mil met drie punten terug naar Charleroi keren.

Door de winst loopt Charleroi nu verder uit op zijn concurrenten in de Relegation Play-offs. Kortrijk blijft op de laatste plaats en heeft dringend punten nodig om het behoud dit seizoen te verzekeren.