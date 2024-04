Mehdi Bayat spreekt duidelijke taal over Rik De Mil na vertrek van Felice Mazzu

Sporting Charleroi pakte zondag een belangrijke overwinning in de playdowns. Rik De Mil kreeg achteraf enorm veel lof na de zege op bezoek bij KV Kortrijk.

Felice Mazzu werd altijd op handen gedragen bij Sporting Charleroi. Ook na zijn ontslag wil voorzitter Mehdi geen kwaad woord spreken over zijn ex-trainer. Zelfs niet nu Rik De Mil het heft in handen heeft en de ploeg naar een belangrijke overwinning tegen KV Kortrijk loodste.

“Als ik zie hoe hard Rik De Mil de laatste weken heeft gewerkt”, vertelt de preses aan de RTBF. Nochtans is het geen gemakkelijke opdracht die De Mil in handen kreeg. “Het was een gedurfde en risicovolle zet om van tactiek te veranderen en dominanter te spelen. Felice Mazzu heeft het uitzonderlijk goed gedaan bij Charleroi, maar we moesten met iets anders komen. Ik ben blij, want Rik doet het briljant.”

Vernieuwing bij Sporting Charleroi

De zege tegen Kortrijk deed heel veel deugd bij alles en iedereen die betrokken is bij Sporting Charleroi. Bayat zag enorm veel verschil. “Het is een wedstrijd van vernieuwing. We hadden deze overwinning nodig. En we wilden vooral zien hoe de ploeg in de tweede helft speelde. We zagen een ploeg die vooruit speelde en op zoek ging naar de overwinning. Ik hoop dat we dat de rest van de competitie zullen zien.”