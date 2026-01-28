LIVE Stankovic maakt het af en legt de 3-0 binnen!

Club Brugge ontvangt in Jan Breydel Marseille in de ontknoping van de League Phase van de Champions League. Kan blauw-zwart doorstoten naar de volgende ronde?

Om nog in de 24 van de League Phase van de Champions League te eindigen, is winnen voor Club Brugge bijna noodzakelijk tegen Marseille. En dan moet het ook nog kijken naar de resultaten in heel wat andere wedstrijden.

Mignolet in doel bij Club Brugge?

Club Brugge heeft echter veel in eigen hand en moet eerst en vooral zijn eigen wedstrijd moeten winnen. Onder Ivan Leko slaagde Club Brugge er in acht wedstrijden nog niet in om de nul te houden, dat kan een probleem worden.

En dus wordt Simon Mignolet, die al enige tijd weer fit is, straks in de basis verwacht. Door blessures speelde Mignolet dit seizoen nog maar acht wedstrijden, maar hij moet de kwalificatiekansen van blauw-zwart vergroten.

Kan Tzolis invallen tegen Marseille?

Ivan Leko kon ook Christos Tzolis opnemen in zijn selectie, hij miste de wedstrijden tegen Kairat Almaty en Zulte Waregem door een blessure. "Hij is zeker niet klaar voor 90 minuten, maar ik ben heel blij dat hij weer in de kern zit."

Wie er straks ook tussen de lijnen staat, voor blauw-zwart zal de drie punten thuis houden cruciaal zijn. Anders is het Europese avontuur eind januari al afgelopen en heeft Club enkel nog de competitie om op te focussen.