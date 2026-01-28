LIVE Stankovic maakt het af en legt de 3-0 binnen!

|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
83
Voorzet van Greenwood, Spileers haalt de bal weg in de zestien.
79
Doelpunt van Aleksandar Stankovic
Daar is de verlossing voor Club. Forbs raakt niet voorbij doelman Rulli, maar krijgt nog een herkansing. Hij legt de bal af voor Stankovic, die met zijn rechter de bal in de onderhoek schuift.
77
|
De twee corner van Greenwood worden weggewerkt door Club, maar de Engelsman mag het nog eens proberen. Zijn harde schot belandt op de borst van Mignolet, die de bal kan klemmen.
74
|
Mooi uitgespeeld door Club Brugge. Tzolis lanceert zich op links en zet een combinaie op met Forbs. De Griek legt de bal over doelman Rulli, maar net naast. Tzolis vertrok ook vanuit buitenspel.
72
Joel Ordonez
Jorne Spileers
Ordonez kan niet meer verder en moet met een blessure naar de kant.
70
|
Mamadou Diakhon
Christos Tzolis
Tzolis mag nog twintig minuten invallen, Diakhon krijgt een applausvervanging.
66
|
Daar is Club nog eens. Diakhon kan ontsnappen en uiteindelijk komt de bal bij Stankovic. De Serviër haalt uit, Rulli duwt de bal in hoekschop.
63
|
Greenwood is onzichtbaar in de tweede helft, bij zijn eerste actie stuit hij op Onyedika.
61
|
Nog eens Mignolet. Hij haalt eerst een poging van Paixao uit zijn doel, niet veel later staat Ordonez hem bij na een nieuwe knal.
57
|
Aubameyang kan uithalen vanop het penaltypunt, Mignolet pakt opnieuw uit met een uitstekende save.
53
|
Michael Murillo
Pierre-Emerick Aubameyang
53
|
Marseile staat snel aan de overkant met Gouiri, maar zijn schot is slecht en gaat enkele meters naast. Hij vertrok ook vanuit buitenspel.
52
|
Geen 3-0
Forbs ontsnapt en Club komt drie tegen drie. De Portugees legt de bal niet perfect af, Diakhon laat bal vijf meter voor het doel van zijn voet springen. Marseille kan ontzetten, dit had de 3-0 moeten zijn.
50
|
Gele kaart voor Hans Vanaken
Vanaken trekt aan het shirt van Murillo en krijgt geel.
48
|
Mignolet opnieuw
Kondogbia haalt nog eens uit, Mignolet gaat goed plat en duwt de bal weg. Ordonez kan helemaal wegtrappen.
Rust
45+2
|
Diakhon komt aan de achterlijn, Balerdi haalt zijn voorzet eruit en staat een corner toe. Vemant kopt die over het doel van Rulli.
45
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
|
Hamed Junior Traorè
Igor Paixao
45
|
Mignolet houdt zijn netten schoon
Kondogbia haalt uit vanop zo'n 20 meter, Mignolet heeft meer werk aan deze bal en haalt die uitstekend uit zijn doel.
43
|
De corner van Forbs is goed, de bal wordt net voor de neus van Ordonez weggekopt.
43
|
Vanaken raakt aan de achterlijn niet voorbij Weah, maar haalt er wel nog een corner uit.
42
|
Greenwood haalt nog eens uit met links vanop de rand van de zestien, maar opnieuw komt Mignolet niet in de problemen.
39
|
Vermant wordt gelanceerd door Onyedika, maar de spits van Club Brugge vertrok vanuit buitenspel.
38
|
Greenwood rukt op en legt breed voor Murillo, Seys zit er nog goed tussen.
36
|
Weah komt naar binnen en haalt uit met zijn rechter van buiten de zestien, maar Mignolet kan opnieuw makkelijk oprapen.
35
|
Greenwood waagt zich kans met een laag schot van net buiten de zestien. De bal wordt nog aangeraakt onderweg, maar Mignolet kent er geen problemen mee.
33
|
Marseille krijgt een corner, Vermant kopt aan de eerste paal weg.
31
|
Sabbe speelt veel te kort achteruit, maar Marseille profiteert er niet van. Leko maakt zich boos op de rechtsachter.
29
|
Daar is Marseille nog eens in de zestien van Club. Het is even fliipperkast, maar Ordonez kan uiteindelijk wegwerken.
De twee doelpunten van Club Brugge
27
|
Ordonez speelt voorlopig een uitstekende wedstrijd en ruimt veel op.
25
|
Frobs verovert de bal net voor de zestien, maar komt dan naar binnen en probeert voor te zetten. Stankovic komt nog bij de bal, zijn poging wordt afgeblokt.
22
|
Gele kaart voor Michael Murillo
Diakhon kan ontsnappen, Murillo trekt hem neer en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
22
|
Greenwood haalt uit van buiten de zestien, Mignolet bokst weg met de vuisten.
20
|
Romeo Vermant viert de 2-0.
18
|
Greenwood mag een vrije trap voor zijn rekening nemen, maar de knal van de Engelsman gaat over het doel van Mignolet.
17
|
Bijna 3-0
Diakhon gaat met een heerlijke actie voorbij zijn tegenstander en kan uithalen, Rulli redt met een beenveeg.
15
|
Nu is het Sabbe die de achterlijn haalt. Hij zet voor, maar Rulli kan makkelijk klemmen.
12
|
De VAR keek nog even naar het doelpunt voor buitenspel van Stankovic, maar dat is niet het geval.
11
|
Doelpunt van Romeo Vermant (Aleksandar Stankovic)
Stankovic haalt de achterlijn en kan de bal nog net binnen houden. Met zijn voorzet vindt hij Vermant, die via de paal binnen trapt. Wat een start van Club Brugge!
|
10
|
Murillo probeert op rechts voor te zetten, maar Seys zit er goed tussen.
7
|
Daar is de reactie van Marseille. Greenwood en Murillo zetten een combinatie op rechts op en Murillo zet laag voor, Ordonez zit ertussen en ruimt op.
4
|
Doelpunt van Mamadou Diakhon (Aleksandar Stankovic)
Stankovic kan oprukken en komt tot aan de zestien. De Serviër legt breed, Vanaken laat de bal slim lopen tot bij Diakhon. Het schot van Diakhon is centraal, maar doelman Rulli zit niet goed bij de bal en die valt toch binnen.
3
|
Forbs komt een eerste keer de zestien in, maar de fase startte met buitenspel van Vermant en dus gaat het niet door.
1
|
Club Brugge - Marseille: 0-0
20:20
|
Bij Marseille begint Vermeeren zoals verwacht op de bank.
20:19
|
Voor het eerst sinds 30 november staat Simon Mignolet nog eens in de basis bij Club Brugge. Tzolis was onzeker door een blesssure, maar zit wel op de bank.
Club Brugge:
Simon Mignolet
- Kyriani Sabbe
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Carlos Forbs
- Hans Vanaken
- Mamadou Diakhon
- Romeo Vermant
Bank:
Ludovit Reis
- Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Bjorn Meijer
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Axl De Corte
- Shandre Campbell
Marseille:
Gerónimo Rulli
- Nayef Aguerd
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Timothy Weah
- Geoffrey Kondogbia
- Pierre-Emile Højbjerg
- Michael Murillo
- Mason Greenwood
- Amine Gouiri
- Hamed Junior Traorè
Bank:
Conrad Egan-Riley
- Angel Gomes
- Jeffrey De Lange
- Igor Paixao
- Matthew O'Riley
- Arthur Vermeeren
- Bilal Nadir
- Jelle Van Neck
- Darryl Bakola
- Pierre-Emerick Aubameyang
|