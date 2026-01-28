Datum: 28/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel

LIVE Stankovic maakt het af en legt de 3-0 binnen!

Club Brugge ontvangt in Jan Breydel Marseille in de ontknoping van de League Phase van de Champions League. Kan blauw-zwart doorstoten naar de volgende ronde?

Tijd   84' 16" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
83
 Voorzet van Greenwood, Spileers haalt de bal weg in de zestien.
79

Goal 		Doelpunt van Aleksandar Stankovic
Daar is de verlossing voor Club. Forbs raakt niet voorbij doelman Rulli, maar krijgt nog een herkansing. Hij legt de bal af voor Stankovic, die met zijn rechter de bal in de onderhoek schuift.
77
 De twee corner van Greenwood worden weggewerkt door Club, maar de Engelsman mag het nog eens proberen. Zijn harde schot belandt op de borst van Mignolet, die de bal kan klemmen.
74
 Mooi uitgespeeld door Club Brugge. Tzolis lanceert zich op links en zet een combinaie op met Forbs. De Griek legt de bal over doelman Rulli, maar net naast. Tzolis vertrok ook vanuit buitenspel.
72
 Vervangen Joel Ordonez
Ingevallen Jorne Spileers
Ordonez kan niet meer verder en moet met een blessure naar de kant.
70
 Vervangen Mamadou Diakhon
Ingevallen Christos Tzolis
Tzolis mag nog twintig minuten invallen, Diakhon krijgt een applausvervanging.
66
 Daar is Club nog eens. Diakhon kan ontsnappen en uiteindelijk komt de bal bij Stankovic. De Serviër haalt uit, Rulli duwt de bal in hoekschop.
63
 Greenwood is onzichtbaar in de tweede helft, bij zijn eerste actie stuit hij op Onyedika.
61
 Nog eens Mignolet. Hij haalt eerst een poging van Paixao uit zijn doel, niet veel later staat Ordonez hem bij na een nieuwe knal.
57
 Aubameyang kan uithalen vanop het penaltypunt, Mignolet pakt opnieuw uit met een uitstekende save.
53
 Vervangen Michael Murillo
Ingevallen Pierre-Emerick Aubameyang
53
 Marseile staat snel aan de overkant met Gouiri, maar zijn schot is slecht en gaat enkele meters naast. Hij vertrok ook vanuit buitenspel.
52
 Geen 3-0
Forbs ontsnapt en Club komt drie tegen drie. De Portugees legt de bal niet perfect af, Diakhon laat bal vijf meter voor het doel van zijn voet springen. Marseille kan ontzetten, dit had de 3-0 moeten zijn.
50
  Gele kaart voor Hans Vanaken
Vanaken trekt aan het shirt van Murillo en krijgt geel.
48
 Mignolet opnieuw
Kondogbia haalt nog eens uit, Mignolet gaat goed plat en duwt de bal weg. Ordonez kan helemaal wegtrappen.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Diakhon komt aan de achterlijn, Balerdi haalt zijn voorzet eruit en staat een corner toe. Vemant kopt die over het doel van Rulli.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Hamed Junior Traorè
Ingevallen Igor Paixao
45
 Mignolet houdt zijn netten schoon
Kondogbia haalt uit vanop zo'n 20 meter, Mignolet heeft meer werk aan deze bal en haalt die uitstekend uit zijn doel.
43
 De corner van Forbs is goed, de bal wordt net voor de neus van Ordonez weggekopt.
43
 Vanaken raakt aan de achterlijn niet voorbij Weah, maar haalt er wel nog een corner uit.
42
 Greenwood haalt nog eens uit met links vanop de rand van de zestien, maar opnieuw komt Mignolet niet in de problemen.
39
 Vermant wordt gelanceerd door Onyedika, maar de spits van Club Brugge vertrok vanuit buitenspel.
38
 Greenwood rukt op en legt breed voor Murillo, Seys zit er nog goed tussen.
36
 Weah komt naar binnen en haalt uit met zijn rechter van buiten de zestien, maar Mignolet kan opnieuw makkelijk oprapen.
35
 Greenwood waagt zich kans met een laag schot van net buiten de zestien. De bal wordt nog aangeraakt onderweg, maar Mignolet kent er geen problemen mee.
33
 Marseille krijgt een corner, Vermant kopt aan de eerste paal weg.
31
 Sabbe speelt veel te kort achteruit, maar Marseille profiteert er niet van. Leko maakt zich boos op de rechtsachter.
29
 Daar is Marseille nog eens in de zestien van Club. Het is even fliipperkast, maar Ordonez kan uiteindelijk wegwerken.
De twee doelpunten van Club Brugge
27
 Ordonez speelt voorlopig een uitstekende wedstrijd en ruimt veel op.
25
 Frobs verovert de bal net voor de zestien, maar komt dan naar binnen en probeert voor te zetten. Stankovic komt nog bij de bal, zijn poging wordt afgeblokt.
22
  Gele kaart voor Michael Murillo
Diakhon kan ontsnappen, Murillo trekt hem neer en krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
22
 Greenwood haalt uit van buiten de zestien, Mignolet bokst weg met de vuisten.
20
 Romeo Vermant viert de 2-0.
Club Brugge - Marseille
18
 Greenwood mag een vrije trap voor zijn rekening nemen, maar de knal van de Engelsman gaat over het doel van Mignolet.
17
 Bijna 3-0
Diakhon gaat met een heerlijke actie voorbij zijn tegenstander en kan uithalen, Rulli redt met een beenveeg.
15
 Nu is het Sabbe die de achterlijn haalt. Hij zet voor, maar Rulli kan makkelijk klemmen.
12
 De VAR keek nog even naar het doelpunt voor buitenspel van Stankovic, maar dat is niet het geval.
11

Goal 		Doelpunt van Romeo Vermant (Aleksandar Stankovic)
Stankovic haalt de achterlijn en kan de bal nog net binnen houden. Met zijn voorzet vindt hij Vermant, die via de paal binnen trapt. Wat een start van Club Brugge!
10
 Murillo probeert op rechts voor te zetten, maar Seys zit er goed tussen.
7
 Daar is de reactie van Marseille. Greenwood en Murillo zetten een combinatie op rechts op en Murillo zet laag voor, Ordonez zit ertussen en ruimt op.
4

Goal 		Doelpunt van Mamadou Diakhon (Aleksandar Stankovic)
Stankovic kan oprukken en komt tot aan de zestien. De Serviër legt breed, Vanaken laat de bal slim lopen tot bij Diakhon. Het schot van Diakhon is centraal, maar doelman Rulli zit niet goed bij de bal en die valt toch binnen.
3
 Forbs komt een eerste keer de zestien in, maar de fase startte met buitenspel van Vermant en dus gaat het niet door.
1
 Club Brugge - Marseille: 0-0
20:20
 Bij Marseille begint Vermeeren zoals verwacht op de bank.
20:19
 Voor het eerst sinds 30 november staat Simon Mignolet nog eens in de basis bij Club Brugge. Tzolis was onzeker door een blesssure, maar zit wel op de bank.
Club Brugge (Club Brugge - Marseille)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Bank: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Axl De Corte - Shandre Campbell

Marseille (Club Brugge - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Nayef Aguerd - Leonardo Balerdi - Facundo Medina - Timothy Weah - Geoffrey Kondogbia - Pierre-Emile Højbjerg - Michael Murillo - Mason Greenwood - Amine Gouiri - Hamed Junior Traorè
Bank: Conrad Egan-Riley - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Igor Paixao - Matthew O'Riley - Arthur Vermeeren - Bilal Nadir - Jelle Van Neck - Darryl Bakola - Pierre-Emerick Aubameyang

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 9.0 -
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/40 (32.5%)
Sabbe Kyriani 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Mechele Brandon 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Ordonez Joel 72' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Seys Joaquin 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
Stankovic AleksandarA A 90' 9.8 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Onyedika Raphael 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Forbs Carlos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vanaken Hans   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Diakhon Mamadou 70' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Vermant Romeo 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 0'  
Tzolis Christos 20' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 18' 7.0 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 5.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Aguerd Nayef 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 62/67 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Balerdi Leonardo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 56/63 (88.9%)
Medina Facundo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 54/59 (91.5%)
Weah Timothy 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kondogbia Geoffrey 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 54/59 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Murillo Michael   53' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Greenwood Mason 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Gouiri Amine 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Traorè Hamed Junior 45' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Egan-Riley Conrad 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Paixao Igor 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
O'Riley Matthew 0'  
Vermeeren Arthur 0'  
Nadir Bilal 0'  
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  
Aubameyang Pierre-Emerick 37' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Vooraf

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?
Foto: © photonews

Club Brugge ontvangt in Jan Breydel Marseille in de ontknoping van de League Phase van de Champions League. Kan blauw-zwart doorstoten naar de volgende ronde?

Om nog in de 24 van de League Phase van de Champions League te eindigen, is winnen voor Club Brugge bijna noodzakelijk tegen Marseille. En dan moet het ook nog kijken naar de resultaten in heel wat andere wedstrijden. 

Mignolet in doel bij Club Brugge?

Club Brugge heeft echter veel in eigen hand en moet eerst en vooral zijn eigen wedstrijd moeten winnen. Onder Ivan Leko slaagde Club Brugge er in acht wedstrijden nog niet in om de nul te houden, dat kan een probleem worden. 

En dus wordt Simon Mignolet, die al enige tijd weer fit is, straks in de basis verwacht. Door blessures speelde Mignolet dit seizoen nog maar acht wedstrijden, maar hij moet de kwalificatiekansen van blauw-zwart vergroten. 

Kan Tzolis invallen tegen Marseille?

Ivan Leko kon ook Christos Tzolis opnemen in zijn selectie, hij miste de wedstrijden tegen Kairat Almaty en Zulte Waregem door een blessure. "Hij is zeker niet klaar voor 90 minuten, maar ik ben heel blij dat hij weer in de kern zit."

Wie er straks ook tussen de lijnen staat, voor blauw-zwart zal de drie punten thuis houden cruciaal zijn. Anders is het Europese avontuur eind januari al afgelopen en heeft Club enkel nog de competitie om op te focussen. 

