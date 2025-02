Dramatische Europese avond voor de Belgische teams: Gent kansloos onderuit tegen Real Betis Sevilla

KAA Gent wilde tegen Real Betis Sevilla de kansen gaaf houden voor de terugwedstrijd in Spanje. Dan moesten de dribbels van Isco, Antony & co wel worden tegengehouden. In een dramatische tweede helft liep het mis, de terugmatch is zo quasi overbodig.

KAA Gent had eigenlijk nooit in de tussenronde van de Conference League mogen zitten. Ze hoorden tot de top-8 van de competitie, maar een wedstrijd in Larne die nooit had mogen verloren worden ... ging verloren. En ook Real Betis is eigenlijk te goed voor de tussenronde.

Het nummer 11 van Spanje heeft heel wat individueel talent lopen, al kon het daar zeker in de eerste helft niet al te veel van laten zien. Integendeel zelfs: Gent was het beste begonnen en kon een paar kansjes en corners afdwingen.

Antony opent na rust pas de score

Het vizier bij Araujo en vooral Ito stond niet afgesteld, terwijl aan de overkant Antony ook weinig problemen gaf aan Davy Roef. De 0-0 was al bij al logisch aan de rust te noemen, de soep tijdens de rust was niet voor het eerst dit seizoen een Gents hoogtepunt.

Meteen na de rust was het wél raak. Antony mocht op wandel en werd niet aangevallen door de Buffalo's, waarna hij overhoeks voorbij Roef kon trappen. Een zeer koude douche voor de Gentenaars, die tot dan uitzicht hadden op een leuke uitgangspositie.

Na de 0-1 ging het echter van kwaad naar erger. De 0-2 na een vrije trap werd nog afgekeurd, maar enkele minuten later profiteerden de Spanjaarden van balverlies achterin om alsnog de dubbele voorsprong te noteren.

In het slot van de wedstrijd moest de kelk nog tot de bodem leeg, want ook de derde Spaanse goal viel nog in het slot. Na een corner verlengde Bakambu en zo kon de pas ingevallen Altimira de terugwedstrijd helemaal overbodig maken. Een dramatische avond voor de Belgische clubs, want ook Union en Anderlecht lijken na de heenmatch al uitgeteld.