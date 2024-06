Spanjaarden doen wat van hen verwacht wordt en maken einde aan sprookje van Georgië

Spanje heet zondagavond met 2-1 gewonnen van Georgië. Het sprookje houdt zo op voor de Georgiërs, terwijl de Spanjaarden Duitsland tegenkomen in de kwartfinales.

EK-debutant Georgië nam het zondagavond in Keulen op tegen Spanje. De Georgiërs stonden voor een onmogelijke opdracht, al was het geloof groot.

Het duurde niet lang voor de Spanjaarden de partij volledig in handen namen. Het kwaliteitsverschil bleek erg groot, en de Georgiërs moesten ondergaan.

Daarom was het zo'n grote verrassing dat net Georgië op voorsprong kwam na nog geen kwartier spelen. Le Normand werkte een voorzet best ongelukkig in eigen doel. Meteen na het openingsdoelpunt veranderde het doel van de Georgiërs weer in een schietkraam.

© photonews

Mamardashvili pakte uit met enkele fraaie reddingen, maar het kon niet blijven duren. Kort voor rust was het Rodri die de bordjes gelijk kon hangen. Kort na rust was het al snel weer prijs voor de Spanjaarden. Yamal schilderde een voorzet van ver op het hoofd van Fabian Ruiz die makkelijk binnen kon koppen.

De Georgiërs; die op papier ook de bezoekers waren, bleven maar afwachten, zelfs bij een achterstand. Zo kon Spanje blijven drukken. Nico Williams kon er na een counter nog 3-1 van maken. Dani Olmo kon zelfs nog de 4-1 op het scorebord zetten, wat later de eindstand werd.

Spanje stoot na de overwinning tegen Georgië door naar de kwartfinales. Daar komen ze Duitsland tegen. De wedstrijd gaat op 5 juli door in Stuttgart.