Late tegengoal nekt Rode Duivels: Frankrijk schakelt België opnieuw uit

Frankrijk heeft de Rode Duivels uit het EK geknikkerd. Tedesco pakte uit met een verrassende tactiek waarbij hij de Duivels niet liet voetballen en de bal aan Frankrijk liet. Een tegengoal kort voor affluiten, waarbij de bal afweek op Vertonghen, betekende de uitschakeling.

Tous ensemble, vanaf de opwarming gingen de supporters voluit achter de Duivels staan. 'Oooh Kevin De Bruyne' rolde van de tribunes, het incident na Oekraïne was volledig vergeten.

Iedereen trok grote ogen bij het zien van de basiself. Bondscoach Tedesco verraste. Geen Tielemans of Mangala, wel Carrasco en voor het eerst Openda aan de aftrap, samen met Lukaku. Tedesco koos ervoor het middenveld op te geven, De Bruyne zakte heel diep in, en de bal aan de Fransen te laten.

De Rode Duivels plooiden heel diep op de eigen helft terug met als doel snel om te schakelen. Het was een vreemd wedstrijdbeeld want Frankrijk zette ook geen druk en liet de Belgische defensie rustig rondspelen.

De Fransen liepen al snel tegen drie gele kaarten aan en doelman Maignan had een voetveeg nodig op een gevaarlijke vrijschop van De Bruyne. Er was nog een knal van Carrasco, maar verder maakten de Duivels in de eerste helft weinig klaar voorin.

Frankrijk kwam het dichtst bij de openingstreffer met een krachtige kopbal van Thuram die net naast ging. Kort voor de pauze was nog een een gevaarlijk afstandsschot van Tchouaméni.

Het tweede bedrijf bracht identiek hetzelfde spelbeeld. Frankrijk had al snel enkele mogelijkheden: Casteels had een geweldige parade in huis op een plaatsbal van Tchouaméni en Mbappé krulde net over na een heerlijke actie.

Aan de overkant veroverde een ijzersterke Kevin De Bruyne de bal en stuurde Carrasco diep, maar die wachtte net te lang om te besluiten. Lukaku, die een povere partij speelde, knalde op de Franse doelman.

Pech bij late tegengoal

Tedesco haalde Openda naar de kant en bracht Mangala, De Bruyne mocht een rij opschuiven. De minuten tikten weg, de partij was zenuwslopend en met tien minuten op de klok kon De Bruyne aanleggen. Hij besloot te centraal.

Aan de overkant was het wel raak. Carrasco ging niet doortastend genoeg in duel, Kolo Muani trapte en doordat de bal afweek op Vertonghen was Casteels kansloos. 0-1 met nog 5 minuten op de klok. Het slotoffensief van België leverde niets meer op. Opnieuw schakelt Frankrijk de Belgen uit. Een afscheid in mineur voor België dat amper één van zijn vier wedstrijden kon winnen.