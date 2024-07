Wat als... Tedesco de Rode Duivels had laten voetballen?

'Wat als Domenico Tedesco de Rode Duivels gewoon had laten voetballen?', het is een vraag die door ons hoofd blijft spoken na de uitschakeling door Frankrijk. Amper 5 doelpogingen, dat was toch alweer 34 jaar geleden.

Toen we de opstelling onder ogen kregen, waren we verrast. Geen Mangala, wel Openda en Lukaku. Zou de bondscoach na de kritiek over de match tegen Roemenië dan toch kiezen voor een offensieve aanpak? De teleurstelling daarover kon niet groter zijn.

De spelers hadden de instructie gekregen om heel diep in te zakken en de bal aan Frankrijk te laten. Domenico Tedesco wilde geen enkel risico in het spel leggen, de angst was groter dan de wil om te voetballen. Het gevaar moest uit de snelle omschakeling komen.

Enige voorzichtigheid kunnen we begrijpen tegen een opponent als Frankrijk. Maar om te winnen moet je scoren en om te scoren moet je wel de bal hebben om kansen te kunnen creëren.

Het opzet om Frankrijk te verrassen was geslaagd. "België begon op papier vrij offensief, maar ze speelden toch heel voorzichtig. Ik kan niet zeggen waarom ze het zo aanpakten tegen ons", reageerde bondscoach Didier Deschamps.

"Ik was wel verrast", zei ook Jules Koundé. "Ik had gedacht dat ze toch wat aanvallender zouden spelen, zeker als ik hun opstelling zag. Wij zijn daar goed mee omgegaan."

Minste aantal schoten in 34 jaar

Het resultaat van de surprise van Tedesco? Na 90 minuten had Frankrijk 20 doelpogingen bij elkaar gevoetbald. België amper 5. Dat is het laagste aantal voor de Rode Duivels op een groot tornooi sinds 1990, tegen Uruguay.

Eén overwinning in vier wedstrijden. Twee doelpunten in vier wedstrijden. Dat is het zwaar teleurstellende rapport dat . Een gebrek aan lef dat de uitschakeling heeft gekost.

Akkoord, België kende de nodige dosis tegenslag bij de tegengoal. Maar wat als Tedesco zijn de nodige durf had getoond en zijn spelers had laten voetballen tegen Frankrijk? En wat als Tedesco voluit voor de winst was gegaan tegen Oekraïne en we in de andere tabelhelft waren beland?