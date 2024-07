René Vandereycken houdt zich niet in over de bondscoach en noemt concrete beslissingen die flagrante fouten waren

De huidige bondscoach is één van de namen zijn die in de voetsporen van René Vandereycken is getreden, maar heeft bij die laatste geen punten gescoord op het EK. Domenico Tedesco moet het ook bij hem ontgelden.

De bond is tevreden over de manier van werken van Tedesco, maar is die basis voldoende om samen verder te gaan? "Ik zou, ondanks de contractverlenging die hij kreeg voor het EK, nog een bijkomende evaluatie vragen. En dan gebruikmaken van de clausules die er in zijn contract hopelijk zijn", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Want hoe hij intern binnen de bond werkt, dat vind ik niet zo belangrijk. Wel hoe er met de ploeg wordt gepresteerd. En dat vind ik in anderhalf jaar onvoldoende. Neem ook die selectie van 25, die zogenaamd bedoeld was om iedereen speelminuten te kunnen geven. Vermeeren en De Cuyper kwamen niet in actie."

Wachten op De Ketelaere

Ook op CDK was het bijzonder lang wachten. "Hoeveel ballen heeft Charles De Ketelaere geraakt in zijn enige invalbeurt van vijf minuten? En dan zijn er nog Witsel en Meunier die finaal niet fit bleken en niet ter beschikking waren." Vooral het meenemen van die twee spelers kan voor René Vandereycken niet door de beugel.

Nochtans zullen velen naar andere zaken wijzen als het over Domenico Tedesco gaat. "Bepalend is het niet maar beperkend in je mogelijkheden was hun selectie wel. Of die beslissing dan van hem of de medische staf komt, voor die beslissing draagt hij toch ook de eindverantwoordelijkheid? En die beslissing was verkeerd."

Kritiek op Tedesco

