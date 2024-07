Als ex-trainer de huidige bondscoach wat verwijt: Vandereycken duidelijk over probleem dat Duivels al langer achtervolgt

René Vandereycken weet hoe lastig de taak als bondscoach is. Het is ook pijnlijk dat hij vindt dat Domenico Tedesco momenteel niet het niveau heeft om aan het hoofd van de Rode Duivels te staan.

"Wat mij vooral opvalt is dat de Rode Duivels offensief nauwelijks vooruitgang hebben geboekt", legt Vandereycken in Het Nieuwsblad de vinger op de wonde na de uitschakeling op het EK. "En dan spreek ik niet over dit EK alleen, wel over het laatste jaar." Volgens hem is het dus een probleem dat al veel langer meegaat.

"Men geeft de bal aan Doku maar als hij goed afgestopt wordt zoals nu tegen Frankrijk, wat is dan het plan? Wat als De Bruyne en Lukaku te weinig aan de bal komen, of de counter te onzuiver is, zoals tegen de Fransen? Waar zijn de patronen, het offensieve samenspel? Ik zie ze niet", moet Vandereycken jammer genoeg vaststellen.

Wel rust aan de bal bij Fransen

De Limburger legt ook precies uit waar hij het over heeft. "Dan doel ik op rust aan de bal, dat de Rode Duivels uitstralen dat ze de boel kunnen beheersen. Zoals de Fransen dat deden. Zij konden de bal achterin wél rustig rondspelen. Zelf hoefden ze slechts in organisatie op te schuiven om de Rode Duivels al tot de lange bal te dwingen."

Er zijn weinig excuses om die conclusie te verklaren: ook bij België zou dat samenspel er ondertussen mogen inzitten. "Dat ligt niet aan de kwaliteiten van de spelers, wel aan de opdrachten die je hen geeft. Dat dit niet zo is, wijt ik toch aan een coach die nog jong en betrekkelijk onervaren is, en dit niveau nog niet onder de knie heeft."