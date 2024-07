Romelu Lukaku, de man die op en naast het veld afwezig was: wat er scheelde, zal nog maanden onbeantwoord blijven

Hij is de topschutter aller tijden van België, maar op het EK tekende Romelu Lukaku afwezig. De man die niet thuis gaf op en naast het veld. Met een goeie Lukaku was dit verhaal waarschijnlijk anders afgelopen.

Zijn die drie afgekeurde goals in de eerste twee matchen in zijn hoofd gekropen? Feit is dat dit niet de Romelu Lukaku was die de nationale ploeg nodig had. Te traag, te weinig fut en te weinig scherp. Hij houdt dan wel een verdediging aan de praat, maar er werd meer verwacht.

De pers had in Duitsland een Whatsappgroepje waarin elke keer de spelers konden aangevraagd worden die ze na de match wilden spreken. De naam van Lukaku was daarin elke keer de eerste die gestuurd werd. We zagen hem geen enkele keer.

Toen de KBVB vrijdag instemde om een informeel gesprek te hebben met enkele spelers werd uiteraard opnieuw 'Big Rom' gevraagd, maar ook daar wilde hij niet verschijnen. "Na Frankrijk", was de boodschap die iedereen meekreeg. Maar ook in de mixed zone na de uitschakeling verscheen hij niet.

Veel vragen, geen antwoorden

Het moet zijn dat Lukaku niet goed in zijn vel zit, want op elk toernooi tekende hij toch wel één keer present. Dat was er ook aan te zien op het veld. Het liep niet zoals hij wou. Terwijl hij in het veerleden veelal aanwijzingen gaf op het veld leek hij nu in zijn schulp te kruipen.

Het was in ieder geval niet de Lukaku die we gewend zijn en die we zo hoognodig hadden. Lag het aan het systeem? Aan het aanspelen? Aan de betrokkenheid? Speelt de transferbeslommeringen in zijn hoofd? Was er fysiek iets mis? We hebben er het raden naar.

Want dat waren de vragen die we hem hadden willen stellen en waar het antwoord waarschijnlijk nog maanden van zal uitblijven. Lukaku is immers niet de man om snel een interview te geven.

We weten ook dat dit in zijn hoofd zal blijven spoken. Want hij was erop gebrand zich te laten zien. En hij weet hoe belangrijk hij is.