Ferme troostprijs: EK legt Rode Duivels en Belgische voetbalbond financieel absoluut geen windeieren

Met het schaamrood op de wangen en heel veel geld op de bankrekening dropen de Rode Duivels af na de 0-1 nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales. Een glorieus EK is het niet geworden, maar de Belgische voetbalbond heeft wel nog een pittig 'zakcentje' weten op te strijken.

Het EK heeft de Belgische voetbalbond geen windeieren gelegd, ook al had er veel meer ingezeten. De kwalificatie voor het EK leverde de voetbalbond 9,25 miljoen euro op. De zege tegen Roemenië was goed voor 1 miljoen euro. Het gelijkspel tegen Oekraïne leverde 500.000 euro op.

Verliezen zoals tegen Slovakije betekent geen cent ophalen bij de UEFA. Kwalificatie voor de achtste finales brengt dan weer 1,5 miljoen euro op. Dat was wel meteen het eindstation voor de Rode Duivels en dus komt er niets meer bij.

© photonews

Alles bij elkaar geteld heeft de Belgische voetbalbond dus 12,25 miljoen euro aan het EK verdiend. Frankrijk kloppen had daar nog eens 2,5 miljoen euro kunnen bijdoen en voor de EK-winnaar die in zijn groep 9 op 9 had gepakt was het zelfs 28,25 miljoen euro geweest.

12,25 miljoen euro

De Belgen lopen dus zestien miljoen euro mis, maar hebben heel wat geld weten binnen te rijven. De Belgische voetbalbond heeft geen grote overschotten aan budget, dus het EK is al bij al een meevaller te noemen.

De spelers strijken elk zo'n 96.000 euro op, waardoor er van het gewonnen geld wel meteen 2,4 miljoen euro wordt teruggestort richting de spelers. Daarnaast verdienen de Rode Duivels ook nog eens geld aan portretrechten.