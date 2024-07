Niet enkel jammer omdat hij recordinternational is: dit maakt het nog pijnlijker voor Jan Vertonghen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dat dit uitgerekend Jan Vertonghen moest overkomen. Het was op de knie van de recordinternational dat de bal afweek in het slot tegen de Frankrijk, waardoor de droom op kwalificatie verloren ging.

Zelfs bij een ervaren man als Jan Vertonghen zal dit sowieso veel vergen om dit een plaats te geven. Bovendien was er dan nog een zaak die het nog een stuk pijnlijker maakte. Een moment op een kleine twintig minuten voor affluiten lag hiervoor aan de basis. De Franse ster Kylian Mbappé ging na één van zijn dribbels tegen de grond.

Hij ging veel te makkelijk liggen, vond Vertonghen. De Anderlecht-verdediger maakte het de toekomstige Real-ster ook pertinent duidelijk en leek zelfs heel even aan zijn masker te trekken. Dat kon Mbappé dan weer helemaal niet smaken. Ze gingen even neus aan neus staan. Gebroken neus aan ongebroken neus.

Mbappé viert recht voor Vertonghen

Wanneer vijf minuten voor affluiten Vertonghen dan een bijzonder ongelukkige owngoal achter zijn naam kreeg, vierde Mbappé het doelpunt recht in zijn gezichtsveld. Mbappé schreeuwde het uit van vreugde nadat het gekraakte schot van Kolo Muani in doel was afgeweken. Het maakt de pil nog wat bitterder voor Vertonghen.

Na afloop van de wedstrijd konden beide heren dit voorval dan wel begraven en schudden ze mekaar de hand. Het akkefietje tussen hen was een randgegeven in een wedstrijd die voorts niet a te veel om het lijf had.