Tedesco haalt aan: "Wie had kunnen denken dat Lukaku met nul goals naar huis zou gaan en Doku met nul assists?"

Het is een toernooi van allemaal 'net niet' geworden. Zo omschreef Domenico Tedesco het toch de voorbije twee weken. En ook tegen Frankrijk was het weer zover.

Als je het toernooi overloopt, lag het probleem deze keer zeker niet bij de verdediging. Die hebben het niet slecht gedaan daar achteraan. Vooraan mogen ze meer in de boezem kijken, want het was onvoldoende.

"Ik denk dat we tegen Slovakije moedig genoeg waren", legde Tedesco uit. "We hebben hen achteruit gedrukt en veel kansen gecreëerd. Tegen Roemenië ook vind ik."

Maar waar de ploeg het zelfvertrouwen volgens ons verloor, was tegen Oekraïne. Toen ze ineens schrik kregen en de 0-0 begonnen te verdedigen. "We hadden tegen Oekraïne ook wel onze kansen in het begin, maar hoe langer de match duurde, begon het in de hoofden te kruipen dat als ze een goal incasseerden, ze uit het toernooi lagen."

Dat heeft vooral met efficiëntie te maken. Twee goals gemaakt in vier matchen, daar kan je niet ver mee geraken. "We hebben nu tegen Frankrijk gespeeld en we hadden ook onze kansen", vond Tedesco.

"Wie had kunnen denken dat Lukaku naar huis zou gaan met nul doelpunten en Doku met nul doelpunten en nul assists. Dat is jammer, echt ongelooflijk, want zij verdienden meer."