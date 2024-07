Sonck onder indruk van 1 man na Frankrijk-België en tilt zwaar aan grote Belgische zonde: "Dat hebben we niet gedaan"

Wesley Sonck had België graag zien doorgaan, maar de ex-international zag dat er gezondigd werd tegen de aanvalslust die normaal wel in onze nationale ploeg zit. Zeker als gewezen spits zal dat moeilijk te vatten zijn.

Wesley Sonck was na de achtste finale bij Sporza onder de indruk van één man en die zat helaas niet in het Belgische kamp. "N'Golo Kanté: wat een speler. Daar kan ik van genieten. Het hoeft niet altijd te gaan over de spitsen en de verdedigers. Hij werd vooraf door zijn ploegmaats al bewierookt en is voor mij nu weer man van de wedstrijd."

Dat zegt ook al veel. Het was misschien wel een unieke kans om voorbij de Fransen te geraken, want het is nu niet dat de Rode Duivels geconfronteerd werden met een Kylian Mbappé in topvorm. "Een goede Mbappé legt er zeker eentje in. Het zijn Vijgen na Pasen, maar op een gegeven moment moet je ook wel risico nemen."

Gebrek aan lef bij Rode Duivels

Dat gebrek aan lef is ook al waar de supporters het zo moeilijk mee hadden na die groepsmatch tegen Oekraïne. "Ik snap ook wel dat je je moet kwalificeren in de groepsfase, daar ga ik volledig in mee. Voor de rest heb ik het toch wel heel moeilijk met het feit dat Tedesco niet volledig gebruik gemaakt heeft van de kwaliteiten in zijn groep."

Het noopt Wesley Sonck tot het trekken van een pijnlijke conclusie. "Soms moet je durven en dat hebben we niet gedaan."