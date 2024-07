Degryse geen fan van bondscoach, maar maakt zich geen illusies en schrikt van vergelijking: "Dan is Tedesco Trump?"

Marc Degryse had zo gehoopt dat Domenico Tedesco het normaal en logisch zou houden. Helaas. De analist stelt in vraag of de Rode Duivels met Tedesco verder moeten, maar gaat er wel vanuit dat het zo zal zijn.

"Een trainer moet spelers op de juiste plaats zetten. Dat heeft Domenico Tedesco niet gedaan. Bijna alle dingen die Tedesco heeft geprobeerd, pakten slecht uit", is Marc Degryse scherp in Het Laatste Nieuws. "Zijn eerste grote toernooi was een leerproces. Ik heb niet het gevoel dat Tedesco geëvolueerd is tijdens dit EK."

Die laatste vaststelling is misschien nog het meest problematisch. "Ik twijfel aan de toekomst met Tedesco. Zonder evolutie zal het volgende toernooi niet beter zijn." Desondanks voorspelde Degryse maandagavond tijdens Deviltime reeds dat de voetbalbond met Tedesco door zal gaan. Ondanks de uitschakeling op het EK.

Vercauteren keert wellicht zijn kar niet

"Daar kan je vergif op innemen. Natuurlijk gaat ie door. Ze hebben hem een nieuw contract gegeven. Franky Vercauteren vindt als technisch directeur dat er goed werk wordt geleverd, los van de resultaten. Ze gaan met hem door, daar moet je niet aan twijfelen." Tenzij het die laatste nu niet langer het klankbord is van Tedesco.

"Ik kan niet in het hoofd van Vercauteren kijken, maar ik denk het wel. Hij gaat niet zo snel zijn kar keren. Misschien zal Vercauteren ook niet tevreden zijn, maar dat zal hij niet toegeven." In elk geval heeft Tedesco weinig zieltjes gewonnen. Jan Mulder noemde de miskleun van de Duivels net niet zo erg als Biden for president.

'Wint' Tedesco strijd om te overleven?

Degryse keek even raar op van die vergelijking. "Krijg ik even tijd om dit te verwerken? Dan bedoel je dat Tedesco Trump is, die gaat winnen?"