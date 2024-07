'Ingrijpende verandering bij Rode Duivels absoluut mogelijk: toekomst van belangrijke pion in de staf echt onzeker'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is haast ondenkbaar dat de Rode Duivels zonder enige verandering verder zouden gaan na het ontgoochelende EK. Toch is de algemene teneur dat de voetbalbond wellicht doorgaat met bondscoach Tedesco.

Wellicht omdat die laatste pas nog zijn contract verlengde en omdat zijn voorganger Martinez ook nooit het gelag betaalde voor tegenvallende resultaten. U kon al lezen dat een aantal opties op tafel liggen: een onderlinge overeenkomst om uiteen te gaan, een nieuwe uitdaging voor Tedesco of einde verhaal voor Vercauteren.

Het Laatste Nieuws meldt dat die laatste optie wel eens realiteit zou kunnen worden. Vercauteren is aan het einde van dit jaar einde contract. Binnen de bond wordt de vraag gesteld of hij wel voldoende complementair is met Tedesco. Bovendien heeft Vercauteren een hoog loon en die kost zou nog niet gebudgetteerd zijn.

Besparing kan Vercauteren parten spelen

De Belgische federatie zal sowieso moeten besparen. De samenwerking met Vercauteren niet verlengen kan een manier zijn om dat te doen. Zijn toekomst bij de Rode Duivels wordt omschreven als onzeker. Wat Domenico Tedesco betreft ziet het er nog altijd naar uit dat de samenwerking wel zeker verdergezet zal worden.

De bondscoach zou zich wel aan een harde evaluatie mogen verwachten. De ingestedheid van de nationale ploeg, maar ook de tactiek en communicatie van Tedesco roept ook binnen de bond vragen op. Langs de andere kant zijn er ook wel positieve elementen die als verzachtende omstandigheden worden beschouwd.

Tedesco krijgt nog respijt

Het gaat dan over de vrij goede aanloop naar het EK, de doorgevoerde verjonging binnen de ploeg én de jonge leeftijd van de coach zelf.