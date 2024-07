'Ontslag Tedesco is wel degelijk een optie, maar Belgische voetbalbond heeft een groot probleem'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels moeten hun koffers pakken op het EK in Duitsland. De achtste finales waren het eindstation voor de jonge Belgen. Wordt het ook meteen het einde van Domenico Tedesco? Dat wordt deze zomer zeker besproken.

Voor de start van de Nations League en de campagne richting WK 2026 in de USA, Mexico en Canada zal er een beslissing moeten worden genomen. En dus zal er een evaluatieronde komen in de loop van de komende dagen of weken.

Zowel het werk van Domenico Tedesco als dat van technisch directeur Franky Vercauteren zal dan een evaluatie krijgen. De vraag is wie het gelag zal moeten betalen voor het teleurstellende Europees kampioenschap van de Rode Duivels.

© photonews

Normaal gezien zou het contract van Tedesco niet worden verlengd als er nu zou moeten worden gesproken. Enig probleem: dat contract werd al voor het EK verlengd, waardoor de Belgische voetbalbond hem niet zomaar kan laten gaan.

Ontslagvergoeding kost veel geld

De Duitse coach nu ontslaan zou geld kosten. Veel geld. En daar ligt volgens Het Nieuwsblad net het probleem, want de Belgen hebben geen topjaren achter de rug op financieel gebied. Het EK leverde hen wel heel wat miljoenen op.

Oplossing kan zijn om een vergelijk te vinden of als Tedesco zelf zou opstappen als oefenmeester. Zelf leek hij al te hebben aangegeven te willen doorgaan, al hangt ook nog veel af van de Rode Duivels zelf. Of wordt Vercauteren het kind van de rekening? Ook dat is een scenario.