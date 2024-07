Hoe Tedesco dit kan overleven? Geen idee, dat lijkt ons quasi onmogelijk

De KBVB had voor de match tegen Oekraïne bij monde van CEO Piet Vandendriessche al met zekerheid aangekondigd dat Domenico Tedesco aanblijft als bondscoach, wat er ook gebeurde. Een beetje vroeg gesproken? Dat lijkt ons van wel. Want hoe hij dit gaat rechttrekken, weten we niet.

Er zijn een dikke twee maanden vooraleer de Rode Duivels weer moeten verzamelen voor de Nations League. Zal dat nog met Domenico Tedesco zijn? Dat wordt een moeilijke zaak. De KBVB zit intussen immers ook al op de blaren door zijn contract voor het EK te verlengen. En daar dragen ze ook de gevolgen van.

Dit hadden zij ook niet verwacht. Twee goals gemaakt, één match gewonnen en vooral veel gesleur, gepuzzel en geëxperimenteersel gezien. Een heel andere Domenico Tedesco dan we gewend waren in de kwalificaties. Op basis daarvan had hij die contractverlenging wel verdiend, maar een toernooi is iets helemaal anders.

We moeten eerlijk zijn: we hebben vooral angstvoetbal gezien. Behalve tegen Slovakije en Roemenië dan, maar het zou er nog moeten aan mankeren. En die match tegen Slovakije werd dan nog verloren. Dat heeft de twijfelaar in Tedesco blijkbaar geactiveerd.

En daar zijn ze ook van geschrokken binnen de KBVB. Die kant van Tedesco hadden ze nog niet gezien. Er zijn nogal wat rare beslissingen geweest: Carrasco als linksback, Doku op rechts, Trossard die kansen bleef krijgen, een gelijkspel verdedigen tegen Oekraïne en dan een heel ander systeem tegen Frankrijk.

Tedesco heeft zijn rechte lijn niet kunnen aanhouden

Je kon het zo gek niet bedenken of het is blijkbaar opgekomen in het hoofd van onze bondscoach. En ja, hij mag zich aan een ongemakkelijke evaluatie verwachten na dit mislukt EK. Want we moeten een kat een kat noemen: dit hadden we zelfs in onze nachtmerries niet gedroomd.

Maar wat moet de bond nu doen? Het gaat hun geld kosten om hem te ontslaan, maar hem aanhouden... De publieke opinie nog omdraaien, wordt quasi onmogelijk. Na dit debacle heeft Tedesco er gelegen bij de fans. De man heeft zijn rechte lijn niet kunnen aanhouden. Hij is er zelfs zover van afgeweken dat het een parabool werd. Stress? Paniek?

Dat begon al voor het EK toen hij vier geblesseerden selecteerde en weigerde een 26ste man mee te nemen. Daar stond technisch directeur Frank Vercauteren achter, maar dat zal ook wel in de evaluatie meegenomen worden. In ieder geval wordt het geen makkelijke zaak om hem aan te houden. Want ja, hoe ga je dat uitleggen?