Timothy Castagne laat zich uit over bondscoach Tedesco na uitschakeling tegen Frankrijk

De Rode Duivels kwamen dicht bij verlengingen tegen Frankrijk, maar een afgeweken schot van Kolo Muani vijf minuten voor het einde zorgde voor grote teleurstelling, ook bij Timothy Castagne.

Een frustrerende nederlaag voor de Rode Duivels. België moest niet per se onderdoen voor Frankrijk, dat vond ook Timothy Castagne na het laatste fluitsignaal.

"We hadden een paar goede kansen en een paar goede tegenaanvallen waarbij we niet de juiste keuzes maakten. We zaten niet slecht in de wedstrijd, we hielden goed stand. Er is maar één moment nodig waarop we ze wat ruimte gaven en dat betaalden we cash", begon hij.

"De coach vroeg ons niet om superlaag te spelen, ook al wist hij dat man tegen man moeilijk is. In de tweede helft probeerden we minder terug te zakken en wat hoger te blijven. De enige kansen die ze kregen waren afstandsschoten."

Er komt veel kritiek op Domenico Tedesco op dit moment. Heel wat analisten en supporters waren het niet eens met de keuzes die hij maakte tijdens het EK. Castagne vertelde dat hij nog wel goed in de groep ligt.

"We hebben hem graag en we vinden het leuk wat hij doet. Het is moeilijk om van buitenaf over dingen te praten en het is moeilijk om te begrijpen wat er in de groep gebeurt. De spelers hebben hem graag en dat is het belangrijkste", besluit de verdediger.