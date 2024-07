De Bruyne geeft zijn mening over het plan van Tedesco en zegt wat hij denkt over de toekomst van de bondscoach

Voor de kwartfinale tegen Frankrijk kwam Domenico Tedesco met een heel ander plan op de proppen. Eentje dat we nog niet eerder gezien hadden: vrijwillig de bal weggeven om te kunnen counteren met twee spitsen. Dat liep niet goed af. Kevin De Bruyne gaf er achteraf zijn mening over.

Het plan was duidelijk: afwachten en hopen op een snelle uitbraak. Dat viel niet bij iedereen in de smaak. "Ik versta dat mensen ons volle bak naar voor willen zien gaan, maar dit is het plan dat de coach en de staf hebben uitgewerkt en dat hebben we vrij goed gevolgd", aldus De Bruyne.

"Je weet natuurlijk ook dat als we dit plan volgen, dat zij het balbezit gaan hebben. Als ploeg hebben we goed verdedigd. Zij hebben natuurlijk meer schoten op doel gehad, maar dat was vooral van buiten de zestien. We hebben dus niet veel grote kansen weggegeven. We hebben een paar mogelijkheden gehad, maar ook niet te veel."

"De vraag was ook niet om de bal bij te houden. We hebben dat plan gevolgd. Het is jammer hoe we de goal binnen kregen. We hadden nog weinig tijd om te reageren."

De Bruyne zelf moest naast Onana gaan spelen en van daaruit het spel verdelen. Niet meteen zijn beste positie misschien. "Ik heb al heel veel posities gespeeld in mijn carrière en er is me al veel dingen gevraagd om te doen. Ik denk dat ik mijn rol goed gespeeld heb en de ploeg geholpen heb door mee te verdedigen."

De toekomst van de coach? Als de bond iets anders wil doen, is dat hun beslissing

Maar wanneer is dat plan dan ontsproten aan het brein van de bondscoach en werd hij erin betrokken. "De coach heeft Jan, Romelu en mezelf een paar dagen voor de match binnen geroepen en ons uitgelegd wat het plan was. Wij moesten de rest van de ploeg daarvan ook mee helpen overtuigen. Dat was het. Wij maken geen beslissing op tactisch vlak. We zijn op voorhand wat meer gepolst, maar dat was het."

En wat met de toekomst van Domenico Tedesco? Want dit was toch niet waar op gehoopt werd. Er werd heel wat meer verwacht qua speelstijl én resultaten. "Uiteindelijk denk ik dat de ploeg tevreden is met de coach en de manier van werken. Met hoe er veel veranderd is. Als de bond iets anders wil doen, is dat hun beslissing. Ik heb nooit iets gehoord van ontevredenheid binnen de ploeg. Voor mij is dat geen thema."