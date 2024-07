🎥 Done deal: na bedreigingen aan familie provoceert Batshuayi in absolute Batman-stijl

Michy Batshuayi zal een derde club in Istanboel ontdekken. De Belgische doelpuntenmaker verlaat FenerbahƧe en trekt naar de grote rivaal. Die deal is inmiddels ook officieel bevestigd door de Rode Duivel. Een kleine provocatie hoorde daar ook nog eens bij.

Gewezen Rode Duivel Michy Batshuayi staat op het punt een transfer te maken die in Turkije voor heel wat gespreksstof zal zorgen. Zoals enkele weken geleden al werd aangekondigd, zal de aanvaller van Fenerbahçe namelijk - als vrije speler - de overstap maken naar de grote rivaal uit Istanboel: Galatasaray.

Het nieuws hing al lange tijd in de lucht en is nu bevestigd door de Rode Duivel zelf. De overgang van de Belg naar Galatasaray als vrije speler is een "done deal": Batshuayi tekent bij Galatasaray tot 2027 en is daar heel blij mee.

Michy Batshuayi speelde sinds 2022 bij Fenerbahçe en kwam toen over van Chelsea voor 3,5 miljoen euro. Destijds maakte hij al de overstap van Besiktas naar Fenerbahçe, ook twee rivaliserende clubs. Maar de rivaliteit tussen Galatasaray en Fenerbahçe is ongeëvenaard. De twee grote clubs uit Istanboel streden vorig seizoen tot de laatste speeldag om de landstitel.

Na de bedreigingen toch de transfer

Nadat de eerste geruchten over een transfer naar de aartsrivaal naar buiten kwamen, stuurden talrijke Fenerbahçe-supporters zelfs beledigende berichten en bedreigingen naar de familie van Michy. Dat maakte zijn vrouw Amely Maria toen bekend.

Batsman zou Batsman niet zijn als hij niet met een kleine provocatie en lekkere tweet zou komen om de boel af te ronden. Het is een verwijzing naar Batman, maar de verwijzing naar de 'trilogie' is ook meteen een duidelijk statement naar de derde Turkse topclub waar hij tekent.