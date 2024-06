Wansmakelijk en compleet buitensporig: kind van Michy Batshuayi met de dood bedreigd

Het is nog niet officieel, maar de geruchten over een vertrek van Michy Batshuayi naar Galatasaray worden steeds sterker. De supporters van Fenerbahçe zijn woedend, maar gaan daarbij helemaal over de schreef.

Turkije is een land waar voetbalfans soms hun boekje te buiten gaan, zoals destijds bij de rellen tijdens de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Trabzonspor. De rivaliteit tussen de clubs in Istanbul is intens, vooral die tussen Galatasaray en Fenerbahçe. De aanhoudende geruchten over een mogelijke transfer van Michy Batshuayi naar Galatasaray - nadat hij twee seizoenen bij Fenerbahçe heeft gespeeld - hebben de supporters furieus gemaakt. Sommigen gingen zelfs zo ver om zijn vrouw Amely Maria te beledigen en zijn dochter met de dood te bedreigen. Michy Batshuayi'nin nişanlısı Amely Maria kendisine iğrenç mesajı atan hesaplardan birisi bu. galatasaraylı olduğu ortada.



Kendi yaptıkları pislikleri başkalarına yüklemeye çalışıyorlar. pic.twitter.com/y7WXCuyYNc — Nurizade Bey (@NurizadeFener) June 21, 2024 Amely Maria heeft gereageerd via Instagram en wees op de racistische opmerkingen en bedreigingen die ze ontving via sociale media. "Ik hoop dat je baby sterft op haar verjaardag, Batshuayi zoon van een hoer", zo staat er te lezen. Racisme en bedreigingen Veel racistische berichten met aapemojis zijn ook naar de partner van Michy Batshuayi gestuurd. Zij antwoordde zeer duidelijk: "Als je niet weet wat er achter de schermen gebeurt, wijs dan niet naar onschuldigen", "Schaam jullie voor degenen die mijn familie bedreigen en de dood van mijn kind wensen. Wat een schande! Racisme en doodsbedreigingen... God ziet jullie allemaal", aldus nog de spelersvrouw. Of er ook een klacht komt tegen de mensen in kwestie is nog niet geweten.