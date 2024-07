📷 Supporters ook in België even in rouw: groot scherm in Wetteren levert ook humor op rond Frankrijk én Oekraïne

šŸ“· Supporters ook in BelgiĆ« even in rouw: groot scherm in Wetteren levert ook humor op rond Frankrijk Ć©n OekraĆÆne

De ontgoocheling bij de Rode Duivels is groot. Ook de supporters zaten in zak en as. In Duitsland, maar ook in Belgiƫ. Overal in het land waren er de voorbije weken grote schermen en die kunnen nu stilaan worden afgebroken.

Wij waren de voorbije weken op de markt van Wetteren te vinden in de buurt van de plaatselijke horécazaak Markt 17. Daar was het bij elke wedstrijd van de Rode Duivels ondanks de slechte prestaties van de Rode Duivels sfeervol. Het aantal supporters groeide gestaag, het Wetterse marktplein vulde zich steeds meer met fans van de Rode Duivels. Een keertje kwam een liveband spelen, de andere keren was er een dj voorzien voor en na de wedstrijd. © AVL Op het grote scherm kwamen voor en na de wedstrijd ook de nodige boodschappen naar buiten. Daarbij werd ook al eens een stevig prikje uitgedeeld. "Frankrijk denkt extreem-rechts, dus laat ons centrum-links kiezen", was het advies voor de Rode Duivels tegen de Fransen.

Tegen Oekraïne kwamen ze met een ferm statement naar huis in de vorm van een pronostiek: "Oekraïne wint de oorlog en wij winnen het EK." Het mocht uiteindelijk allemaal niet baten, want tegen de Fransen werd het rond 19u45 een begrafenisstemming.

Na de wedstrijd werden er de nodige traantjes geplengd. De niet te versmaden Ruben 'DJ Ruby' opende de 'afterparty' met Yellow van Coldplay. Dan weet je ook meteen hoe de sfeer was. Daarna werd er nog uitgebreid nagekaart over het EK van de Rode Duivels en werd het verdriet onder bompende beats verdronken. The Code werd door de Rode Duivels echter niet gebroken in songfestivalstad Düsseldorf, dat zal voor 2026 zijn.