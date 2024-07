Journalist haalt zwaar uit naar Kevin De Bruyne na opvallend moment in de mixed zone: "Een verwend nest"

Tancredi Palmeri, een Italiaan die werkt voor SportItalia, CNN en Al Jazeera, vroeg De Bruyne of hij het spijtig vindt dat de 'Gouden Generatie' weer geen finale heeft gehaald. De Bruyne was geïrriteerd dat die term weer werd bovengehaald. "Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland: hebben die dan geen Gouden Generatie?"

Bij het wegwandelen nadien nam De Bruyne het woord 'stupid' in de mond, oftewel: dom. Dat is duidelijk niet naar de zin van Palmeri. Hij maakt het er van dat de aanvoerder van de Rode Duivels hem persoonlijk dom noemde. Reden genoeg blijkbaar om eens uit te halen richting de spelmaker van Manchester City op X.

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1