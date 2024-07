Peter Vandenbempt maakt de Rode Duivels (en Tedesco) af na zwak EK: "Niets laten zien"

De Rode Duivels liggen uit het EK voetbal in Frankrijk. Dat is de slotsom van een teleurstellend toernooi. Alle analisten zijn zeer duidelijk over de hele zaak: het was gewoon simpelweg te weinig wat de Belgen lieten zien.

Ook Peter Vandenbempt is in zijn analyse voor Sporza kristalhelder na de 0-1 nederlaag tegen Frankrijk: het was niet goed genoeg. "Misschien had De Bruyne enkele minuten voor tijd de 1-0 kunnen scoren met dat afstandsschot."

"Maar deze wedstrijd was toch helemaal niet te vergelijken met die uit 2018? Toen was de frustratie groot omdat de Duivels de dominante ploeg waren. Nu hebben we gewoon véél te weinig laten zien tegen een zwak Frankrijk."

Grote teleurstelling op voetballend vlak

"Op papier was het een gedurfde opstelling van Tedesco, maar daar hebben we in de wedstrijd zelf weinig van teruggezien. We verdedigden misschien wel compact, maar voetballend was het een grote teleurstelling."

© photonews

"Voor mij is dit EK in zijn geheel dan ook een mislukking. Simpel. In de groepsfase hebben we - op de wedstrijd tegen Roemenië na - niks laten zien. Te weinig grinta en tempo tegen Slovakije, nadien te afwachtend tegen Oekraïne."

"Dat je uiteindelijk geen groepswinnaar wordt in de zwakste poule met amper 4 punten ... Dan heb je voor mij de verwachtingen niet ingelost", is Vandenbempt kritisch op de hele zaak. Het zal richting 2026 beter moeten.