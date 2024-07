Ook Youri Mulder wrijft Domenico Tedesco veel aan en kijkt daarvoor naar onder meer De Bruyne

Het EK in Duitsland zit erop voor de Rode Duivels. En dus regende het dezer dagen kritische meningen. Ook Youri Mulder had nog wel wat te zeggen over de manier waarop de Rode Duivels zich presenteerden.

"Het is jammer, maar de uitschakeling was een beetje terecht. Ze hebben het over zichzelf afgeroepen. Het tegendoelpunt was ongelooflijk sneu voor Jan Vertonghen, want hij speelde eigenlijk wel een goed toernooi."

"De manier waarop het toernooi is aangegaan is misschien achteraf gezien niet de juiste geweest", aldus Youri Mulder bij Sporza. "Ik ben ook kritisch voor Domenico Tedesco. Het is soms lastig om spelers op hun beste plaats te zetten."

De Bruyne speelde niet op zijn beste positie

"Soms gaat het ten koste van elkaar, maar de spelers die het meeste invloed hebben moet je toch op hun beste plaats zetten. De Bruyne speelde niet op zijn beste positie tegen Frankrijk. Op papier was het vrij aanvallend, maar het kwam er totaal niet uit."

© photonews

"Misschien moet je tegen Frankrijk ze wél eens proberen aanpakken. Tedesco te groen achter zijn oren voor dit niveau? Er was altijd een beetje gedoe. Er was Courtois, Bakayoko, de vader van Trossard. Onder van Gaal zou dat niet gebeuren."

"Je moet de omgeving onder controle hebben, het overwicht hebben. Dat heb ik bij Tedesco allemaal niet gezien. Tegen Roemenië deden de Duivels het wel om meteen de match aan te pakken en Lukaku stond niet op een eiland."