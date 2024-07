Buitenlandse pers maakt Duivels en Tedesco af, enkel De Bruyne krijgt ongezien compliment: "De meest zieke selectie"

Neen, de Rode Duivels en Domenico Tedesco hebben geen al te beste beurt gemaakt. De buitenlandse pers is minstens zo hard of zelfs nog harder dan de binnenlandse media voor het EK van België.

Eerst eens kijken bij de Fransen, die dus wel verder gaan. Bij L’Équipe onderstrepen ze dat van enige tactische kunde bij Tedesco op het EK niet veel te zien was. Le Figaro beschreef de aanloop naar Frankrijk-België als volgt: "Het was heel de week uitkijken naar welke selectie de ziekste zou zijn. Blijkbaar die van de Belgen."

Ook onze noorderburen hadden van alles te zeggen over de Duivels. De Telegraaf pakte toch nog uit met een compliment van formaat voor De Bruyne. Het zag hem wijzen en praten als Johan Cruijff in zijn beste dagen. De Volkskrant had weinig begrip voor het feit dat Tedesco hem zo laag opstelde en voor de wissel Openda-Mangala.

Ongelukkige Vertonghen

Ook NOS zag dat de Belgische opstelling er op papier avontuurlijk uitzak, maar dat de praktijk anders was. Het Algemeen Dagblad stond stil bij de grote ontgoocheling voor Jan Vertonghen bij zijn ongelukkige owngoal. Dat kwam er na een schot van Kolo Muani. "WK-schlemiel schiet Frankrijk langs België", kopte Voetbal International.

In de WK-finale tegen Argentinië miste Kolo Muani immers een grote kans. Dat is uiteraard onze zorg niet. Ook Marca vond België weinig bieden buiten de inbreng van De Bruyne. Bij The Sun hebben ze toch wat medelijden bij Lukaku. The Athletic vreest dat het beste achter ons ligt, gezien de leeftijden van beide spelers.

Rode Duivels niet goed voorbereid

Ook de opbouw bij de Rode Duivels was frappant. Die Zeit stelde vast dat ze helemaal niet voorbereid leken op het feit dat Frankrijk geen intensieve druk kwam zetten. La Gazzetta della Sport zag net zoals de rest van de wereld een voorzichtig België.