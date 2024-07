Jan Mulder haalt zwaar uit na de uitschakeling van Rode Duivels: "Een gedrocht, een wanvertoning, hou ermee op"

Ook met de allerbeste wil van de wereld kon Jan Mulder weinig positiefs zeggen over de Rode Duivels en de manier waarop ze zich presenteerden tegen Frankrijk. De bepaalde aanpak kon hem weinig bekoren.

"Je hebt het de Fransen niet moeilijk gemaakt, maar je hebt het ook niet willen doen", zegt Mulder in Deviltime bij HLN. "Dat is het ergerlijke aan deze hele wanvertoning. Je kunt onderliggen tegen een tegenstander die sterker is... Maar als je dat bewust uitlokt... Man, hou ermee op." Kortom: Tedesco is ook bij hem Kop van Jut.

"De gehele perceptie van het spel was verkeerd. Na drie-vier minuten zag je al dat de keeper de bal naar Jan Vertonghen schoof. Die schoof 'm na heel lang nadenken naar Theate of Castagne. Die schoof na heel lang nadenken de bal dan weer door. Ze vroegen zich af: waar blijven de Fransen? Die bleven mooi staan."

Deze spelopvatting deugt niet

Wat volgde had veel meer weg van een schaakpartij dan van een voetbalwedstrijd. "Martelend voetbal. Dat was erger dan iemand op de verkeerde plaats zetten. Ik heb zelden zo'n gedrocht gezien. Deze spelopvatting deugt niet", blijft Mulder bij zijn standpunt.