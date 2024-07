Discussie over Tedesco barst los: Imke Courtois wil niet van theorie weten, Van Wijk noemt mogelijke opvolger bij naam

Het functioneren van Domenico Tedesco is hét gespreksonderwerp. Imke Courtois en Dennis van Wijk willen gerust iemand anders de Belgische nationale ploeg zien leiden.

Hier en daar is er toch iemand die hem een klein beetje verdedigt. "Het uitgetekende plan was tegen Frankrijk wel het juiste, denk ik. Een ongelukkig detail beslist over de wedstrijd", aldus Heleen Jacques bij Sporza. We hebben het tegen Slovakije laten liggen." Al is het niet dat ze de kritische noten helemaal achterwege laat.

© photonews

"We hebben het hele toernooi geen sturm und drang gezien", voegt de gewezen Red Flame er toch nog wel aan toe. Imke Courtois wil er zeker niet van weten dat we moeten aanvaarden dat dit het huidige niveau is van de Rode Duivels, nu de prestaties van de zogenaamde 'Gouden Generatie' in het verleden liggen.

"We hebben veel meer kwaliteiten dan dit. Ik denk dat niemand ging durven zeggen dat we Europees kampioen gingen worden of zelfs Europese subop zijn. Maar we hebben echt wel meer kwaliteiten dan we dit toernooi hebben laten zien." De statistieken wijzen ook uit dat er op zijn minst toch meer in zat tijdens het EK in Duitsland.

© photonews

"Van de doelpogingen zitten er 18 tussen de palen. Het rendement is veel te laag", merkt Dennis van Wijk op. De bondscoach kan ze zelf niet binnentrappen, maar het pleit Tedesco niet vrij. "Ik vind zijn analyses heel slecht. Hij speelt met de waarheid. Ik vind niet dat België risico's nam tegen Frankrijk, zoals hij zegt."

Van Wijk schoof ook nog even aan tafel voor de podcast Dat is fussball en liet al een naam van een mogelijke opvolger vallen. "Waarom haal je een laptopcoach die nooit de top heeft gehaald? Een Philippe Clément heeft overal waar hij geweest is succes behaald. Hij kan goed overweg met topspelers. Zoek eens in je eigen tuin."