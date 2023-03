3-3: Uitgekookt Union komt driemaal op voorsprong in Berlijn maar kan overwinning niet over de streep trekken

Het is Union niet gelukt om net als enkele maanden geleden met een overwinning huiswaarts te keren van Union Berlin. De groepswinnaar van de Europa League kwam wel drie keer op voorsprong in de Duitse hoofdstad maar zag de thuisploeg ook tot driemaal toe terugkeren.

Moeizaam begin

Het was op voorhand nog onduidelijk of kapitein Teddy Teuma de aftrap zou halen in Berlijn. De Maltezer reisde wel mee af met Union maar moest uiteindelijk toch op de bank geblesseerd toekijken naar hoe zijn ploeg het ervan af bracht bij naamgenoot Union Berlin.

En dat begon lastig. De thuisploeg veramelde als eerste ploeg de betere kansen maar stuitte telkens op Moris. Eerst deed Becker dat met een gekraakte volley, daarna moest Moris zich strekken om een kopbal van Behrens uit de benedenhoek te houden.

Efficiënt Union SG

Union SG kwam beter in de wedstrijd en liet nogmaals zien dat het niet veel nodig heeft om een doelpunt te maken. Boniface probeerde het optimistisch met een schot vanop zo'n 25 meter. Via het been van Behrens kon doelman Ronnow enkel toekijken hoe de bal in doel verdween.

Union SG kan voorsprong tot driemaal toe niet vasthouden

Toch ging Union SG niet met een voorsprong rusten. Bij een vrije trap aan de rand van de 16 ging de muur voor Juranovic open waardoor de Kroaat Moris kon verschalken in de eerste hoek.

Net als in de eerste helft, had Union SG het lastig in de openingsfase van de tweede helft. Maar de Brusselaars lieten eens te meer blijken dat ze niet veel nodig hebben om te scoren. Lapoussin snoepte Trimmel de bal af en kon Vertessen aanspelen na een rush op de helft van Union Berlijn. De PSV-huurling faalde niet en zette Union SG opnieuw op voorsprong.

© photonews

Net wanneer Union op een cruciale fase leek te ontsnappen toen Moris de bal via de paal opnieuw in zijn handen kreeg, sloeg het VAR-noodlot toe. Na een duel in de 16 kreeg Burgess via het hoofd van Doekhi de bal tegen de arm gekopt. Het oordeel was onverbiddellijk: strafschop. Moris redde de strafschop van Knoche maar was kansloos tegen de rebound.

En toch lukte het de bezoekers het om nog een keer naar voor te trekken. Nieuwkoop nam de rush ditmala voor zich vanop de rechterkant en vond de vrijstaande Boniface in de 16. De Nigeriaan zorgde ervoor dat het derde schot tussen de palen van Union SG ook het derde doelpunt werd.

Invaller Michel zorgde er echter voor dat de thuisploeg voor de derde keer terugkwam. El Azzouzi kon een hoge bal niet wegkoppen maar verlengde het leer richting eigen 16. Daar pikte Michel de bal op en verschalkte hij Moris. In de slotfase had Juranovic nog de 4-3 aan de voet door een twijfelende Moris maar de Kroaat trapte hoog over.

Zo is alles nog te spelen in de terugwedstrijd op het veld van Anderlecht. Aangezien uitdoelpunten aan waarde hebben ingeboet, zullen beide ploegen enkel met een overwinning kunnen doorstoten naar de volgende ronde.