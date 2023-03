Mixed feelings bij Karel Geraerts: "Weinigen verwachtten dit resultaat, maar toch..."

De trainer van Union SG was ondanks het goede resultaat toch niet helemaal tevreden na affluiten tegen Union Berlin.

Union kwam donderdag op het veld van Union Berlin drie maal op voorsprong maar moest uiteindelijk toch met een gelijkspel huiswaarts keren, iets wat toch voor frustratie zorgde bij Karel Geraerts: "We hadden beter kunnen doen. Het is opnieuw een kwestie van details. Net zoals tegen Antwerp nekt een vrije trap ons. Het is aan ons om geen fouten meer te maken aan de rand van de 16. Maar ja langs de andere kant, als de tegenstander elke vrije trap in doel poeiert... ", reageert de trainer bij RTBF.

De tweede in de stand lijkt zich wel ontdaan te hebben van de kleine inzinking die ze hadden, door sommigen omschreven als het begin van een inzinking. "Dat heb ik nooit zo gevoeld, er is nooit een crisis geweest bij ons", klinkt het overtuigd.

"Niet veel mensen hadden vandaag zo'n resultaat van ons verwacht. Het is hier niet makkelijk met de aanhang voor de thuisploeg. We zijn teleurgesteld maar toch ook trots. Volgende week volgt een spannende wedstrijd op hoog niveau", besluit Karel Geraerts.