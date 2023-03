Victor Boniface ontpopt zich tot Mister Europe van Union SG

Met een tweeklapper in Duitsland zorgde Victor Boniface ervoor dat Union met een mooi resultaat Union Berlin volgende week kan ontvangen.

Hij is geen echte goalgetter zoals bijvoorbeeld Deniz Undav wel was vorig jaar maar met 9 doelpunten en 5 assists in de competitie heeft Victor Boniface toch geen slechte statistieken om voor te leggen.

Ook in Europa laat hij nageoeg elke keer opnieuw van zich horen. Nadat hij al 5 doelpunten had gemaakt in 4 Champions League-kwalificatiewedstrijden met Bodo/Glimt voor hij naar Union kwam, is hij blijven scoren in de Europa League: 5 doelpunten en 1 assist in 7 wedstrijden. En hij is nog maar 22 jaar.

Van die vijf doelpunten werden er donderdag twee gescoord bij Union Berlin. De eerste was een lucky shot van afstand, de tweede een bliksemsnelle tegenaanval. Union zal ongetwijfeld rekenen op hun "Mr. Europe" om de kwartfinales van de Europa League te bereiken volgende week.