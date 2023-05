Zevende (!) Europa League voor Sevilla is een feit, Mourinho verliest eerste finale (maar wat een nerveus gedoe)

Sevilla en AS Roma hebben er een zenuwslopende thriller van gemaakt in de Puskas Arena. De Romeinen kwamen op voorsprong en José Mourinho dacht dan maar wat catenaccio te spelen, maar een own goal van Mancini gooide roet in het eten. Na strafschoppen werd het dan toch Sevilla, voor de zevende keer.

Had u iets anders verwacht? Een finale met José Mourinho in de dug out, dat moest wel een tactisch steekspel worden. En daar jeeft The Special One zijn gelijke niet in. Iedereen was het vooraf erover eens dat Sevilla een beter team had. Wel, dat was er niet aan te zien.

Geniaal

Mourinho zijn Roma eiste zowaar de bal op en ging vol in de aanval. Dat resulteerde de eerste 35 minuten slechts in één grote kans, maar Spinazzola schoot in de handen van de doelman. Maar dan... Er werd een fout begaan op het middenveld op verdediger Cristante.

In plaats van misbaar te maken of tijd te verliezen, dook die met een geniale ingeving meteen naar de bal, legde hem panklaar voor Mancini, die de vrije trap in de loop van Dybala trapte. De spits, vooraf door Mourinho niet fit verklaard maar gewoon aan de aftrap stond, werkte perfect tegenvoets af.

© photonews

Hoe doe je dat toch als trainer? Je spelers even leep maken als je zelf bent? Want Mourinho doet het bij elke ploeg waar hij komt. Of nee, niet bij Tottenham, maar die heeft hij nu toch zelf al een paar keer onder de grond gestopt. AS Roma was gewoon heer en meester tot de goal.

De handrem van de bus stond op

En daarna? Ja, dat weet je ook met Mourinho. Die parkeert de bus voor doel, met de handrem stevig op. Maar de tweede helft was tien minuten bezig of hij moest bijsturen. Mancini kreeg een voorzet vanop rechts ongelukkig op zijn dij en klopte zijn eigen doelman. Alles te herdoen. "Calma, calma", riep José vanuit - nu ja, er ver buiten - neutrale zone.

© photonews

Ref Taylor zijn boekhouding werd er niet makkelijker op. Het duel was een zenuwachtige bedoening. Zestien gele kaarten, waaronder vier voor de banken... Gelukkig is Taylor een topref en verloor hij de pedalen niet. Nochtans zetten ze genoeg druk op hem: twee penaltygevallen, hands... De Brit reageerde niet. Beide banken kregen het constant met elkaar aan de stok. Mourinho stond meer op het veld dan ernaast... Wat een gedoe. Een match die meer dan 3U duurde.

Maar verlengingen dus. Zoals zo vaak baarden die een dode muis - er lagen meer spelers op de grond dan dat ze liepen - en dus moest het bepaald worden met strafschoppen. Daarin misten Mancini en Ibanez. Voldoende om Sevilla de winst te bezorgen.